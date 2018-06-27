維京戰吼落幕 冰島教頭：昂首離開俄羅斯

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-27 09:56 用LINE傳送

冰島教練霍爾格利姆森(右)與球員擁抱。 美聯社 冰島 今天出戰克羅埃西亞 以1：2吞下敗仗後，確定止步於小組賽，雖然未能將2016年闖進歐洲國家盃8強的奇蹟複製到今年世足 賽場上，不過總教練霍爾格利姆森（Heimar Hallgrimsson）強調，球員在小組賽的3場已經毫無保留，即使最終與晉級16強擦身而過，但也可以昂首離開俄羅斯。

總人口數僅有33萬的冰島，是今年世足賽人口最少的參賽國，不過在小組賽首戰他們就先爆冷逼平了阿根廷，占得晉級16強的先機；不過在小組賽第2戰碰上奈及利亞時，卻在下半場防守崩盤，讓奈及利亞保住一線生機，自己則落入危機。

與克羅埃西亞的關鍵戰，冰島進攻能力較為薄弱的問題再度顯現，全場僅靠一次12碼罰球搶下分數，且在下半場欲求強攻的情況下，還因為後防漏洞被克羅埃西亞把握機會，兩度攻破球門，最終以1：2落敗，將晉級16強的機會拱手讓給阿根廷。

雖然未能達到晉級16強的目標，冰島教練霍爾格利姆森賽後仍給予球員表現高度肯定，認為每個人都已經拚戰到「電池耗盡」，「我們並沒有太多機會能與克羅埃西亞這樣的強敵交手，但對於球員的表現與展現的品格，我仍感到驕傲，他們把一切都留在球場上，幾乎完全沒有保留，我們是該昂首離開這裡。」

冰島在小組賽3戰僅有2次進球，包括這場是由希爾茲森（Gylfi Sigurdsson）踢進的12碼罰球，賽後他以「享受」與「失望」形容世足賽之旅，「我可能永遠都不會忘記過去兩周發生的事情，我們一度有機會晉級16強，很遺憾未能達成，但總結來說，這仍是一段夢幻般的旅程。」