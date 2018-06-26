一顆補時追平球 西班牙靠進球數抗葡躍居龍頭

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-26 04:37 用LINE傳送

比賽尾聲的一團混戰為B組龍頭之爭掀起八點檔的高潮結尾，阿斯帕斯（Iago Aspas）傷停補時的進球經過VAR確判後有效，讓西班牙得以在終場哨音吹響前以2：2扳平摩洛哥，由於另一地一路領先的葡萄牙也在最後傷停補時遭伊朗逼和，西班牙以相同積分、多一顆進球，一舉翻上首位，16強戰將遭遇地主俄羅斯。 摩洛哥前鋒布塔伊布（Khalid Boutaib），單刀帶到禁區起腳射門。 美聯社

擅長導傳的西班牙整場掌握百分之69的持球時間，不過也在傳球的過程中發生了失誤，上半場第14分鐘伊涅斯塔（Andres Iniesta）和拉莫斯（Sergio Ramos）出現默契問題，讓摩洛哥前鋒布塔伊布（Khalid Boutaib）在中線搶斷，自己單刀帶到禁區起腳，球穿過門將德赫亞（David De Gea）胯下，成為摩洛哥本屆第一顆進球。

嚇出一身冷汗的西班牙5分鐘後將比數扳平，靠的是伊涅斯塔將功折罪，左路將球帶到底線，再回傳給伊斯柯（Isco）射門。

此役是西班牙本屆首度穿上象徵主場的紅色球衣出賽，同樣擁有紅色主場球衣的摩洛哥則以一身白色應戰，打的粗暴的兩隊搶球時身體碰撞激烈，摩洛哥光上半場就領到4張黃牌，西班牙也有不少犯規動作，只是都碰巧逃過主審法眼，多次化解領牌危機。

西班牙下半場雖然更積極搶攻，但成效有限，還不如打防守反擊的摩洛哥具威脅性。第81分鐘，摩洛哥利用角球發動攻勢，由替補上場不到10分鐘的納西里（En Nesyri）頭錘破門。 摩洛哥的納西里（En Nesyri）頭錘破門。 美聯社

同樣從板凳出發的阿斯帕斯不甘示弱，第91分鐘把握最後全場最後一個角球機會，門前用後腳跟勾射入網，線審雖然第一時間判越位，但經過VAR確認後，改判進球有效。

天助自助，阿斯帕斯這一球不但避免西班牙淪敗，2000公里之外的葡萄牙也在此時遭到伊朗追成1：1，伊比利雙雄最後不約而同以和局收下1分積分，而且也同樣累積4分、淨勝球+1，靠阿斯帕斯這關鍵一擊才讓西班牙以總進球數6：5比下葡萄牙，最後一刻扭轉成B組第一，也送葡萄牙16強戰必須強碰烏拉圭的噩耗。