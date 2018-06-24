英格蘭血洗巴拿馬 紀錄寫不完

聯合報 記者曾思儒╱即時報導 2018-06-24 22:13 用LINE傳送

凱恩。 美聯社 英格蘭世足第2戰以6：1大勝巴拿馬，確定和比利時雙雙攜手晉級16強，這場大勝也寫下多項紀錄。

光是上半場「三獅軍團」就攻進5球，除是本屆紀錄，也加入1954年的瑞士、1974年的波蘭和南斯拉夫，以及上屆的冠軍德國，成為世足賽史第5支中場前就至少攻進5球的隊伍。

上半場兩次操刀12碼罰球都破網的英格蘭隊長凱恩，第62分鐘再追加1球，成為本屆葡萄牙球星C‧羅納度後再一位演出「帽子戲法」球員，也是隊史32年來首位世足單場獨進3球的選手，過去只有1966年的赫斯特和1986年的萊因克爾曾有如此演出。

英格蘭單場6球也是隊史世足新猷，和巴拿馬合計7度破網則追平昨天的比利時、突尼西亞之戰，是今年世足單場最多進球紀錄。

巴拿馬是英格蘭世足隊史上面對的第38隊，三獅軍團繼續維持首戰交手的高勝率，連同今天勝利，戰績來到3勝5敗，只有美國、西班牙、烏拉圭、匈牙利和義大利帶走初次對決勝利。

巴拿馬首戰0：3不敵比利時，今天又遭英格蘭血洗，兩戰失9球是本屆最多，不過巴洛伊第78分鐘攻破球門，成為隊史世足第一顆進球。

隊史最年長的巴洛伊以37歲又120天的年紀進球，成為世足賽史第4年長進球的球員，在他之前是墨西哥前鋒「蛙跳人」布蘭科的37歲又151天、瑞典球星格倫的37歲又236天，以及喀麥隆傳奇米拉的42歲又39天。