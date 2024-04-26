血汗司法官過勞引關注　法務部：放寬檢察官辦案管考

法官李昭然因工作壓力墜樓，司法體系血汗問題浮上檯面，法官、檢察官、書記官過勞議題引發關注；法務部「合理化檢察官工作負擔研議小組」昨天召集第一次會議，達成適度放寬辦案管考等多項決議。

會議由法務部主秘繆卓然主持，全國檢察署都派人與會，會中檢察機關代表針對人力、業務管考、書類簡化、利用科技輔助偵查及相關修法建議均提出意見，法務部已納為推動重點工作，未來會滾動式檢討成效。

法務部表示，鑑於各地檢署新收案件持續增長，為避免影響辦案品質，原有辦案期限規定有檢討修正之必要，正研修「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」，以符合實務需求，並兼顧民眾訴訟權保障。

法務部成立「書類精簡小組」，以「犯罪嫌疑不足之不起訴處分」作為優先對象，頒布適用於所有案件類型不起訴處分書的簡化格式，另研議妨害名譽、誣告罪等不起訴處分定型化例稿供檢察官參用。

詐欺案壓垮戰力部分，法務部表示，已推動「幫助詐欺被告全國總歸戶計畫」，針對同一被告帳戶、帳號或門號內所有被害人應集中至被告戶籍地司法警察機關統一調查並進行移送，以到案卷減量、程序簡化目標。

法務部表示，目前積極導入科技協助檢察官偵查犯罪，諸如各地檢署成立「科技偵查指揮中心」分析犯罪趨勢，另建構「金融資料查調電子化平台」，以線上查調方式取代公文調取，更有效率追查不法金流。