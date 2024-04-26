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寶林茶室案通報截止 累計35例、4人仍在ICU

中央社／ 台北26日電
寶林茶室食物中毒案，疾管署表示，收案今天截止，累計35人，不再接受通報與檢驗。本報資料照片
寶林茶室食物中毒案，疾管署表示，收案今天截止，累計35人，不再接受通報與檢驗。本報資料照片

寶林茶室食物中毒案，疾管署表示，收案今天截止，累計35人，不再接受通報與檢驗。北市衛生局指出，4人仍住加護病房，其中1人換肝有好轉，但1人命危、2人感染嚴重治療中。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成2死震驚各界，「寶林茶室信義A13店專案」個案通報監測今天截止，衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧下午接受媒體電訪表示，至今累計通報35例，其中33例採檢邦克列酸陽性、2例陰性。

這33例陽性個案，曾淑慧指出，均曾於3月19日到24日期間，到寶林A13店食用粿條或河粉。

曾淑慧表示，考量邦克列酸的半衰期約100個小時，且寶林茶室信義店已於3月26日停止營業，疫情範圍並無擴及其他分店情形，已達監測目的，專案結束後，不再接受通報與檢驗，後續回歸一般食品中毒事件通報處置。

目前仍有4人住加護病房，台北市衛生局長陳彥元接受媒體電訪說明最新狀況，其中1人已完成換肝，肝功能運作有好轉；1人使用葉克膜搶命中，另外2人則因感染嚴重，正持續治療。

寶林茶室 衛生局 食物中毒

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