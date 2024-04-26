NBA／前東家曾3比0被逼搶七 湖人文森：任何事皆有可能
季後賽首輪前2戰皆吞敗，洛杉磯湖人今天回到主場，沒想到依舊未能跨過衛冕軍丹佛金塊這道高牆，以105比112落敗，同時讓金塊率先取得聽牌。
前役遭到金塊穆雷（Jamal Murray）飆進致勝一擊，讓湖人與勝利擦肩而過，在西區季後賽首輪陷入0勝2負劣勢，今天回到熟悉的主場，紫金大軍首節全隊就上緊發條，取得雙位數領先，即便第二節進攻端熄火，仍帶著4分領先進入中場休息。
只是在易籃後，隨著金塊找回比賽節奏，讓三分外線表現低迷的湖人，一度落後達雙位數，尤其主力後衛羅素（D'Angelo Russell）此役全面熄火，不僅三分球6投0中，得分甚至掛蛋，導致湖人最後以7分之差落敗，系列賽處於0比3負的絕對劣勢，而且對戰金塊已經吞下11連敗。
湖人主帥漢姆（Darvin Ham）賽後受訪時認為，金塊具備冠軍隊的自信心，「他們的先發已經搭配很長一段時間，而且始終有球員挺身而出。」
湖人後衛文森（Gabe Vincent）則表示，上季在東區冠軍戰，邁阿密熱火同樣一度以3比0領先，結果卻被對手連追3場，因此任何事皆有可能，「更瘋狂的事已經發生過了。」
此役貢獻20分、10籃板的金塊前鋒波特（MichaelPorter Jr.）提到，要擊敗湖人非常不容易，尤其上一場一度陷入20分落後，靠著隊友間不斷拚搏，才辛苦拿下勝利，「當然贏球很有趣，我們也喜歡獲勝的感覺。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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