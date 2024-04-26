快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

黃偉哲訪日本山口縣 會談討論合作交流

中央社／ 台南26日電
台南市長黃偉哲。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲。記者萬于甄／攝影

台南市長黃偉哲今天訪問日本，拜會山口縣知事村岡嗣政、議長柳居俊學，雙方會談討論台南市和山口縣未來擴大包機、促進觀光、學生互訪比賽及半導體產業交流等合作可行性。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市和日本山口縣關係緊密，從總統當選人賴清德擔任台南市長期間，雙方因0206地震賑災開啟交流，隨後在已故前首相安倍晉三及前防衛大臣岸信夫促成下，雙方政府和議會締盟。

黃偉哲今天拜會村岡嗣政、柳居俊學，首先感謝山口縣對4月初花蓮地震表達關心及發起募捐，他表示，台日關係密切友好，台南市和山口縣交流頻繁，期待雙方多元交流、彰顯友誼，也讓年輕世代相互學習。

村岡嗣政說，透過旅遊、物產、經濟領域合作，山口縣和台南市關係深化，山口縣去年在台南林百貨宣傳溫泉與清酒，許多台南市民展現極高興趣，山口縣在台灣燈會設攤也收到不少成效。

柳居俊學則表示，日本和台灣交流順利，現今國際局勢混亂，他希望增進雙邊地方和民間交流，促進台日友好。

日本 黃偉哲

延伸閱讀

光電弊案…黃偉哲「全身而退」？藍議員：不是到此為止

光電弊案…黃偉哲與力暘古盛煇曾會面 檢：無證據認黃涉案

地方謠傳台南市長入閣？黃偉哲親上火線回應 陳亭妃也幫腔

「台南綠能園區不該規畫蓋在森林上」環團促黃偉哲回頭

相關新聞

朝天宮、數產署打造5G數位藝閣 沉浸體驗犁炮、神仙扮裝

北港朝天宮迎媽祖活動明天登場，考量每年活動人潮爆滿，部分民眾無法擠進現場參與，今年朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合...

黃偉哲訪日本山口縣 會談討論合作交流

台南市長黃偉哲今天訪問日本，拜會山口縣知事村岡嗣政、議長柳居俊學，雙方會談討論台南市和山口縣未來擴大包機、促進觀光、學生...

外送「雲端廚房」勿變「幽靈廚房」？台南稽查9家結果曝光

台南是美食之都，議員關切食安問題，尤其近來外送平台服務興盛，也產生許多沒有開放內用、沒有招牌「雲端廚房」，憂心無納入食安...

台南人諧音愛到入魂？釣出吳彥祖、TWICE周子瑜

台灣人到底有多愛諧音梗？近日台南當地臉書粉絲專頁透露路上拍到的72個諧音梗照片，包含餐飲業、理髮店、自助洗衣店都出現有趣店名，其中「吾燕煮鍋燒」還釣出香港藝人吳彥祖親自回應，就連身為台南人的南韓女團TWICE成員子瑜也完美猜中韓文諧音梗...

因應台積設廠 嘉義縣將新建日產6500公噸再生水廠供應嘉科園區

台積電落腳南科嘉義園區，但因自來水供水有限，環評要求使用再生水，擴大縣治汙水處理廠旁將新設再生水廠，預計今年底完成招商，...

蘭花育種人才現斷層危機 農糧署推廣宗教用花強化內需

國內蘭花產值85%來自外銷市場，但近年育種人才斷層危機浮現，台灣蘭花育種者協會今天與農糧署、西螺福興宮合作，在媽祖聖誕前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。