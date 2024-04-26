黃偉哲訪日本山口縣 會談討論合作交流

台南市長黃偉哲今天訪問日本，拜會山口縣知事村岡嗣政、議長柳居俊學，雙方會談討論台南市和山口縣未來擴大包機、促進觀光、學生互訪比賽及半導體產業交流等合作可行性。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市和日本山口縣關係緊密，從總統當選人賴清德擔任台南市長期間，雙方因0206地震賑災開啟交流，隨後在已故前首相安倍晉三及前防衛大臣岸信夫促成下，雙方政府和議會締盟。

黃偉哲今天拜會村岡嗣政、柳居俊學，首先感謝山口縣對4月初花蓮地震表達關心及發起募捐，他表示，台日關係密切友好，台南市和山口縣交流頻繁，期待雙方多元交流、彰顯友誼，也讓年輕世代相互學習。

村岡嗣政說，透過旅遊、物產、經濟領域合作，山口縣和台南市關係深化，山口縣去年在台南林百貨宣傳溫泉與清酒，許多台南市民展現極高興趣，山口縣在台灣燈會設攤也收到不少成效。

柳居俊學則表示，日本和台灣交流順利，現今國際局勢混亂，他希望增進雙邊地方和民間交流，促進台日友好。