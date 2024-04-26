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寶林茶室監測結案！2死、33邦克列酸陽性 4人還在加護病房

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
寶林茶室中毒案，累計35人通報，33人驗出邦克列酸。疾管署宣布今起停止監測。圖／疾管署提供
寶林茶室中毒案，累計35人通報，33人驗出邦克列酸。疾管署宣布今起停止監測。圖／疾管署提供

寶林茶室食品中毒案從3月底爆發至今約1個月，疾管署發言人曾淑慧表示，病因物質為米酵菌酸（新譯邦克列酸），疫情範圍為寶林茶室信義遠百A13店，並無擴及其他分店，至今通報35例，2人死亡、33例邦克列酸陽性、2例陰性。目前仍有4人在加護病房治療中。

「寶林茶室信義A13店專案」通報專區，通報條件為上月19日至26日間有去過寶林茶室且有症狀者，並且3月28日前出現症狀者。根據疾管署監測，至今驗出33例邦克列酸陽性者，都曾在3月19日到24日間於寶林茶室信義遠百A13店，食用粿條或河粉。

曾淑慧指出，考量寶林茶室信義A13店，自3月26日停業至今已達一個月，且得知病因物質為邦克列酸，疫情範圍為寶林茶室信義A13店，並無擴及其他分店，已達本監測之目的，決議監測至4月26日為止。

曾淑慧表示，民眾如出現腹瀉等疑似食品中毒症狀者，仍可通報食品中毒事件或依疾管署症狀監視及預警系統作業原則，以腹瀉群聚事件進行通報，寶林茶室案後續則待檢調偵辦。

寶林茶室 疾管署 邦克列酸 食安 食物中毒

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