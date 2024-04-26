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傳王美花轉任銀行獨董 徐巧芯揭一事：不用利益迴避？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

傳經濟部長王美花卸任後，將轉任台新銀行獨董，王美花與準國防部長顧立雄為夫妻關係。國民黨立委徐巧芯今質疑，台新銀行是有和國防部締約為「第一家服務國軍薪轉民營銀行」，不用利益迴避嗎？

徐巧芯說，這又是一起家族事件。傳出未來的台新獨董與顧立雄是夫妻關係。台新銀行有和國防部締約，是「第一家服務國軍薪轉民營銀行」，不用利益迴避嗎？

徐巧芯表示，側翼很喜歡談她老公的姐姐或是她老公的姐姐的爸爸的妹妹的姐姐的老公。好像這一群人裡面一旦犯法就都與她有關。卻從來不提這些人除了她最愛的先生以外都她我沒有辦法選擇的。

徐巧芯指出，顧立雄與王美花，高官之間的夫妻關係，卻是大剌剌的登上檯面毫不遮掩，也沒有利益迴避。今派報消息經濟部長王美花即將出任台新金的獨董，然而台新銀行是有和國防部締約是「第一家服務國軍薪轉民營銀行」。

徐巧芯表示，這樣的關係不需要利益迴避嗎？這件事情不比政論節目霸凌她，認為她15年內住在一坪多的空間裡面日日夜夜，連洗澡的空間都是跟早餐店的客人共用的廁所這件事情來得重要嗎？苦過來的人是經過社會種種羞辱成長至今，我怎麼還會怕那種小兒科式的霸凌呢？最重要的應該還是回到公共事務的討論，王美花與他的夫婿擔任獨董與國防部長的過程，到底有沒有涉嫌利益迴避的問題？

徐巧芯強調，請未來的賴政府正面回答這個問題，這才是真正對社會有益的討論，至於那些八卦總有一天會隨風散去的。

國防部 徐巧芯 王美花

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