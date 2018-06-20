世足爆冷輸日 哥國主帥：痛苦的回憶

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-20 10:50 用LINE傳送

10打11讓哥國球員體能被拖垮，此役輸日本對哥倫比亞全隊無疑是痛苦的回憶。 美聯社

又一支足球強權首戰落馬，這回換成哥倫比亞。昨日1：2不敵日本讓球迷眼鏡碎一地，開賽3分鐘哥倫比亞就因手球吞紅牌，損失一名大將是最大主因，主帥佩克曼（Jose Pekerman）也坦言，10打11讓哥國球員體能被拖垮，此役對哥倫比亞全隊無疑是痛苦的回憶。

哥倫比亞中場桑契斯（Carlos Sanchez）開賽3分鐘就出現致命失誤，禁區內手球吞紅牌出場，奉送日本上12碼罰球，香川真司輕鬆破網攻下第一球。儘管在第39分鐘靠昆特羅（Juan Fernando Quintero）藉自由球射門扳平，但下半場少一人劣勢浮現，哥倫比亞喪失比賽主動權，只能看著日本頻頻進攻，在下半場的第73分鐘攻下致勝球。

上屆以黑馬之姿挺進8強，敗給日本全在佩克曼意料之外，「一般都會預料是11打11。開賽3分鐘就喪失一名主力情況下嘗敗，並不好受。」

主帥佩克曼表示，唯一能往好處想的地方是，球隊即便在欠缺一人情況下，仍能以10人扳平戰局，「代表無論遭遇何種情況，球員都能克服全力拚勝。但下半場日本掌控節奏，踢得更積極，並善用防守優勢。」

哥倫比亞在59分鐘換上上屆金靴獎得主「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）、巴卡（Carlos Bacca ），佩克曼旨在為進攻端增添火侯，「我並不希望他們上場防守，而是能將球往球門推進，製造日本更多麻煩。最痛的是你用盡最大能力，但仍被體能拖垮。」

哥倫比亞下一戰將與同為淪落人的波蘭捉隊廝殺，波蘭在首戰晚爆冷敗給塞內加爾，第3戰將面對塞內加爾，佩克曼說，「一切靜觀其變，就看接下來兩場，我們能否為這場敗仗贖罪。」