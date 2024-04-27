媽媽幾歲就送幾隻藍鑽蝦！這一鍋、燒肉同話母親享優惠

母親節即將到來，這一鍋餐飲集團於5月1日起推出多項優惠活動。其中，「這一鍋皇室秘藏鍋物」推出母親節限定4,850元四人套餐，現場還可挑戰活動即享1折優惠，只要485元。

●這一鍋皇室秘藏鍋物 挑戰1折用餐

這一鍋母親節限定四人套餐包含多道經典菜色，如招牌必點的「神仙牛肉」、特製愛心造型的「干貝珍珠滑」、創意擬真的「貴妃荔枝蝦球」，以及春夏新膳的「鮮凍珍味鮑魚」。5月1日至5月12日點選母親節限定套餐，即可參加「絕對精準！媽媽神手大挑戰」，只要準確抓出100克的彈珠，即享母親節限定套餐1折優惠，只要485元。若挑戰失敗也可享8折優惠價3,880元。

這一鍋皇室秘藏鍋物母親節限定套餐。圖/這一鍋提供

●這一鍋Share More 媽媽幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦

此外，這一鍋Share More吃到飽店型提供多達20種海陸食材，包含澳洲和牛霜降、美國Prime嫩肩牛肉以及獲選神農獎的台灣潮鯛魚片等品項，讓消費者自由選取。母親節活動將從5月1日至5月12日，只要四人以上皆點選798元套餐，即可參與「時光禮物珍選活動」，出示媽媽身分證件，依照媽媽年齡，幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦 (上限50隻)。

●燒肉同話 依媽媽年次享折扣

燒肉同話提供多種精緻套餐，母親節推薦的「極致饗宴 頂級和牛」套餐，引進最高等級的日本A5和牛，經由主廚的專業精修分切，每一口都能感受到細緻的油花、鮮嫩多汁的肉質。5月1日至5月12日期間消費任一套餐， 即可在加購單點品項時，依媽媽身分證上的年次進行折扣優惠。例如45年次媽媽享加購單點品項45折、65年次媽媽享加購單點品項65折。

燒肉同話提供頂級A5和牛套餐，每口都能感受到細緻油花 鮮嫩多汁的肉質。圖/這一鍋提供

●叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 媽媽獨享限定甜品「滑溜~酸甜蜜粉」

叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚針對母親節特別設計限定甜點「滑溜~酸甜蜜粉」，使用冰鎮葛切搭配特調的泰式柚香酸甜醬，品嘗濃郁醇厚的酸菜魚之後，特別適合酸甜收口。5月1日至5月14日帶媽媽來吃魚並於限時動態上分享，即招待母親節限定甜品「滑溜~酸甜蜜粉」一份。