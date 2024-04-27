新手爸媽都會做！她一行為引1.5萬人共鳴：我也幹過
你還記得第一次成為爸媽的興奮之情嗎？近日一名網友分享一張照片，笑稱如果是第一次當媽媽，一定會懂的。貼文一出後，引起1.5萬網友共鳴，也有上千名網友留言，直呼「真的都做過這件事」！
這名網友在臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，可以發現媽媽將手指放在剛出生的寶寶鼻子前方，再三確認寶寶有呼吸，更寫下「當妳第一次當媽媽…妳們會懂的」。
貼文一出後，吸引超過1.5萬網友按讚，紛紛表示「真的對我的寶寶這樣做過」、「真的有做過」、「第一次當媽的時候真的天天都這樣」、「我還會摸肚子」、「我一直到孩子會打呼前都這樣」、「笑死，看到這篇前才剛這樣啦」、「當我家寶貝還是嬰兒的時候，我也幹過這種事」。
此外，也有不少網友直言不只第一個，每個小孩都會這樣做，紛紛回應「就算不是第一次當媽了，也一樣會做這個動作…太小隻了，不管有沒有看到起伏都會想確定有沒有正常喘氣」、「我都當阿嬤了，現在顧孫還是會」、「什麼第一次，我3個都這樣養」、「當托育人員17年了，還是會這樣做」、「我三胎都會這樣摸摸看，感受一下寶寶的呼吸」、「我第三次當媽也還是會這樣」。
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