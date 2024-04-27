新手爸媽都會做！她一行為引1.5萬人共鳴：我也幹過

古代的人認為男主外、女主內，甚至無法接受女性出門在外工作，想不到現在仍有人擁有這種守舊觀念。一名網友上網抱怨，她的兒子錢賺不夠，媳婦為了貼補家用出門跑外送賺錢，她卻認為「女人婚後拋頭露面，被鄰居知道很丟臉」。其他網友看不下去怒嗆「知道丟臉就養一個賺錢能力強的兒子」，還有人酸「快把家產過戶給他們啊」。

2024-04-27 10:52