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雨還沒下完！賈新興1張圖看近期雨區變化

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至下周四預估可能降雨。圖／取自賈新興臉書
明天至下周四預估可能降雨。圖／取自賈新興臉書

鋒面影響，今晚至明天鋒面逐漸北移，易有短延時強降雨；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至下周四預估可能降雨。下周三至周四之後轉高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。

他說，明天宜花有局部短暫雨，苗栗、台中及彰化有局部陣雨或雷雨，午後台南以北有局部短暫雨。下周一午後台中、南投山區、北部山區及宜花有零星短暫雨，下周二清晨高屏沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南、北部山區及宜花有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三至周四西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫雨，下周四午後北部轉陰偶有零星短暫雨。下周五午後西半部山區及宜花有局部短暫雨，5月4日至5日午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。5月6日午後，北部及中投山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興 雷雨

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