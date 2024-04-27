棒球／陳偉殷暌違679天首戰 5局1責失勝投飛了

暌違679天，旅美左投陳偉殷再次站上正式比賽投手丘，從獨立聯盟長島鴨隊出發的他，今天先發登板繳出5局失2分（1責失）的好投，球隊最終以11：3贏球，但陳偉殷勝投飛了。

陳偉殷在2022年遭日職阪神隊釋出，該年7月接受肩膀手術，之後一直自主進行復健，直到今年4月3日宣布加盟長島鴨隊，並扛起球隊開季第2場的先發任務，而陳偉殷上一次正式比賽登板已經是2022年6月18日在日職二軍。

陳偉殷今天在長島鴨隊主場迎戰風暴人隊（Lancaster Stormers），1局下被鄧斯頓（Shawon Dunston Jr.）敲出一支陽春砲，接下來回穩後，3局下則是因隊友失誤讓鄧斯頓跑回第2分。

投完5局退場，陳偉殷被敲5支安打，另有3次三振、1次四壞保送，丟掉2分僅1責失，防禦率1.80，退場時球隊還以3：2領先。

只不過風暴人隊在6局上滿壘時保送擠回1分追平比數，讓陳偉殷無關勝敗，而長島鴨隊則是在7局下攻下3分再次要回領先，8局下又打出5分大局，奠定勝負。