這平民小吃價格飆漲「步上雞排後塵」 網友全哀號：物價回不去

原PO又再次選中了第一次挑選的4.26公斤的活體帝王蟹，在等待取餐的過程中，老闆還透過翻譯向他表示：「再過一陣子要搬離這裡，會帶著他的話繼續工作下去」，那時看到翻譯的最後一句話是「台日友好，做生意要有誠信」

2024-04-26 09:11