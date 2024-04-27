這平民小吃價格飆漲「步上雞排後塵」 網友全哀號：物價回不去

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，前幾天去夜市買刈包，內容一樣豬肉、花生粉 酸菜、香菜，但竟然要價55元，大嘆20年前才賣30元。示意圖，聯合報系資料照片
一名網友分享，前幾天去夜市買刈包，內容一樣豬肉、花生粉 酸菜、香菜，但竟然要價55元，大嘆20年前才賣30元。示意圖，聯合報系資料照片

台灣物價飆漲！一名網友分享，前幾天去夜市買刈包，內容一樣豬肉、花生粉 酸菜、香菜，但竟然要價55元，大嘆20年前才賣30元，不解物價為何漲成這樣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有人發現刈包竟然55元嗎？」為題，指出近日在桃園買刈包，發現一個要價55元，裡面只有豬肉、花生粉、酸菜和香菜，大嘆20年前的刈包才賣30元，直言「現在物價漲成這樣」，恐怕民不聊生、民怨四起。

貼文一出後，多數網友卻不認同原po看法，一面倒認為刈包55元很便宜，紛紛表示「現在55算便宜」、「雙北都賣70、75元」、「我在公館夜市買過70的」、「以為現在都要70了」、「你去看肉圓，也一樣的價格」、「苗栗2年前就有賣70了」、「步上雞排後路，很快就要100了」、「高雄知名的刈包已經是一個便當價了」。

不過，也有許多網友點出物價真的回不去，紛紛回應「去看肉圓，也一樣的價格」、「前天吃某家日式炸豬排飯，只有一坨飯、一塊炸豬排，底下是高麗菜絲 這樣要180」、「焢肉飯也賣到80元了」、「今天買一碗廣東粥加皮蛋要105元，有夠貴」、「什麼都變貴，只能當減肥不吃了」。

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