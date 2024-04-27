MLB／打擊率不到1成、一半打席吞K！金鶯將頭號新秀下放3A

金鶯隊聯盟頭號大物哈勒戴（Jackson Holliday）生上大聯盟後狀況不佳，明顯尚未適應最高層級強度，根據大聯盟官網報導，今天金鶯將哈勒戴下放回3A練功，並升上外野手麥肯納（Ryan McKenna）。

哈勒戴季前在美國3大新秀排行榜中皆高居榜首，足見棒壇對他的超高期待，他雖然從小聯盟開季，不過開季在3A表現火燙，出賽10場敲出2轟，攻擊指數高達1.077，沒多久就一圓大聯盟夢，被看好和去年新人王韓德森（Gunnar Henderson）組成未來10年金鶯的先發二遊。

然而，哈勒戴升上大聯盟後表現嚴重水土不服，累計10場比賽、36個打席僅有2支安打，打擊率僅0成59；過往引以為傲的本壘板紀律也走鐘，狂吞18次三振。

金鶯此次下放哈勒戴，一方面是因表現不理想，另一方面是應對接下來遇到更多左投手的賽程，「我認為好處是哈勒戴能從大聯盟投手身上得到非常強烈、具體的反饋，他天賦異稟，也相當敏銳，我希望他能盡快調整到位，而3A的穩定出賽有助於達成目標。」金鶯總管艾里亞斯（Mike Elias）說。

主帥海德（Brandon Hyde）則說：「你談論的是一個沒嘗過失敗滋味的人，除了在這個層級的人，沒人理解這有多困難......說實話，我很欣賞他的成熟，無論是面對艱難的擊球，或是保持防守端的專注，你看不出他任何的情緒低落，他總是做好準備。」

事實上，這也不是金鶯首次「開箱失敗」，包括投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）和外野手考瑟（Colton Cowser）去年剛登上大聯盟時，都因為表現不理想被下放回小聯盟，但在重回大聯盟後，兩人本季都已經成為金鶯崛起的重要戰力。