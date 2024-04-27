快訊

日本腸胃藥「正露丸」檢測報告造假30年！製藥商遭勒令停產

近日大地震都發生在半夜？ 氣象署喊「巧合」：不排除恐觸發這件事

統神遭神罰+2！這2個YouTube頻道也消失 生活類影片沒了「統粉最黑暗的一天」

南韓情侶來台喜放天燈！下秒突裂兩半燒起來...網笑瘋：願望太難

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓夫妻來台放天燈，沒想到天燈升空後竟裂成兩半，引發熱議。圖片來源/IG「kiamkoysek」
南韓夫妻來台放天燈，沒想到天燈升空後竟裂成兩半，引發熱議。圖片來源/IG「kiamkoysek

電影《那些年，我們一起追的女孩》中，男女主角到平溪天燈，各自在天燈上寫下想跟對方傾訴的話，浪漫場面使不少觀眾回憶起年少時的青澀愛戀，自播出後吸引不少外國觀光客來台朝聖。不過日前一對南韓夫妻到平溪放天燈，不料天燈升空沒過幾秒，突然從上方裂成兩半後墜落。影片曝光後引發熱議，有網友幽默表示，「老天爺：這個願望太難了，真是的」。

一名網友在PTT發文分享，一對南韓夫妻近日到平溪放天燈，他們在天燈上寫下「一生幸福」等願望後，聽從工作人員指示將天燈放開，不料天燈升空後不到5秒，突然從上方裂成兩半，隨後燃燒墜落，引發眾人驚呼。夫妻倆隨即錄下天燈墜毀後的殘骸，更幽默表示，「我們的願望，掰掰」。

影片曝光後，湧入大批網友熱議，紛紛笑稱，「兩位的愛情太火熱了」、「太搞笑了，我把影片存起來了」、「願望直接墜毀，笑死」、「接下來的行程就很尷尬了」、「還吐了一口黑煙，有夠好笑」、「天燈：我都暗示的這麼明顯了」、「老天爺：幫你幫到這，知道意思了吧」、「裂的這麼漂亮整齊的還真不容易」、「太好笑了，裂兩半」、「寫了什麼願望才直接裂開」。

不過也有網友擔憂，「其實不好笑，這代表很容易造成火燒山吧」、「製造垃圾的陋習應該早點消失」、「這掉下來地點不對的話，直接火燒一整排房屋欸」、「業者沒準備滅火器嗎」、「雖然好笑，但這東西真的是危險」、「這種天燈不能規定風太大就不能放嗎」、「實在是不懂這種危險活動為何還沒禁止」、「旁邊沒有滅火設備？太危險了吧」。

實際上，根據新北消防局訂定之《新北市天燈施放管理辦法》，天燈施放地點僅能在「平溪區十分遊客中心至一坑橋處及106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內」，施放時間嚴禁於「晚上10點至翌日早上6點前」施放，未遵守者可針對違規施放部分處以3000元罰款。此外，若行走於軌道上，違者將依《鐵路法》第57條，處以1萬到5萬元罰鍰。

PTT 南韓 天燈 平溪

延伸閱讀

情侶出遊凌晨返台 男友爸媽稱「不順路」留她一人在機場…網怒：還不分嗎

台灣哪些景點「去一次就不想再去」？他點名這裡 鄉民全不挺

台遊客北海道吃活體帝王蟹遭掉包 老闆認錯：免費外帶冷凍帝王蟹

以為加黑松露…超商買到霉斑水餃吃下惹腹痛 網友傻眼：太有勇氣

相關新聞

南韓情侶來台喜放天燈！下秒突裂兩半燒起來...網笑瘋：願望太難

電影《那些年，我們一起追的女孩》中，男女主角到平溪放天燈，各自在天燈上寫下想跟對方傾訴的話，浪漫場面使不少觀眾回憶起年少時的青澀愛戀，自播出後吸引不少外國觀光客來台朝聖。不過日前一對南韓夫妻到平溪放天燈，不料天燈升空沒過幾秒，突然從上方裂成兩半後墜落。影片曝光後引發熱議，有網友幽默表示，「老天爺：這個願望太難了，真是的」。

台北房價、消費高「為何中南部人想留下來？」 網曝2因素：回去更爛

北部因為工作機會多、薪水高，讓不少北漂的人選擇落地生根。有一名網友不解台北的房價、消費都很高，為何還是有人選擇留下來，原因到底是什麼？不少過來人認為工作機會多、想脫離原生家庭是主要原因。

出國玩會睡午覺嗎？網掀兩派爭論 過來人曝1情況：一定要午休

每個人出國旅遊的步調不同，有些人會規劃從早到晚的行程，有些人則偏好舒服、想休息就休息的模式。一名女網友詢問，有聽過不少人去日本玩會睡到中午，但很好奇「有沒有人去日本旅遊會睡午覺？」引發網友兩派立場，也有人點出1情況「一定要排午休時間」。

買鹽酥雞拿到1物直呼「第一次看到」 網讚可以避免消費糾紛

鹽酥雞是台灣最常見的庶民小吃，各種炸物香味撲鼻十分誘人。有一名網友表示以前去買鹽酥雞都沒有拿過單據，但日前卻收到店家給的明細，讓他非常意外，不少老饕也稱讚這樣的做法可以避免糾紛。

回不去了！他驚見1庶民銅板小吃漲價 網嘆：買2個就1個便當錢

在這物價飛漲的時代，薪水都被通膨吃掉了，民眾感嘆東西越來越貴，就連平價庶民小吃也都快吃不起。有網友日前想買刈包，沒想到卻發現已經漲到55元，貼文也引起不少人討論。

她曝牙膏快用完1習慣 過來人認同：還能多刷好幾天

現在物價越來越貴，不少人為了能多省一點，會把一些生活用品用到極致，有一名女網友就透露自己習慣在牙膏快用完時，把牙膏剪開後繼續用，她也好奇是否其他人也有同樣做法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。