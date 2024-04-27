南韓情侶來台喜放天燈！下秒突裂兩半燒起來...網笑瘋：願望太難

電影《那些年，我們一起追的女孩》中，男女主角到平溪放天燈，各自在天燈上寫下想跟對方傾訴的話，浪漫場面使不少觀眾回憶起年少時的青澀愛戀，自播出後吸引不少外國觀光客來台朝聖。不過日前一對南韓夫妻到平溪放天燈，不料天燈升空沒過幾秒，突然從上方裂成兩半後墜落。影片曝光後引發熱議，有網友幽默表示，「老天爺：這個願望太難了，真是的」。

一名網友在PTT上發文分享，一對南韓夫妻近日到平溪放天燈，他們在天燈上寫下「一生幸福」等願望後，聽從工作人員指示將天燈放開，不料天燈升空後不到5秒，突然從上方裂成兩半，隨後燃燒墜落，引發眾人驚呼。夫妻倆隨即錄下天燈墜毀後的殘骸，更幽默表示，「我們的願望，掰掰」。

影片曝光後，湧入大批網友熱議，紛紛笑稱，「兩位的愛情太火熱了」、「太搞笑了，我把影片存起來了」、「願望直接墜毀，笑死」、「接下來的行程就很尷尬了」、「還吐了一口黑煙，有夠好笑」、「天燈：我都暗示的這麼明顯了」、「老天爺：幫你幫到這，知道意思了吧」、「裂的這麼漂亮整齊的還真不容易」、「太好笑了，裂兩半」、「寫了什麼願望才直接裂開」。

不過也有網友擔憂，「其實不好笑，這代表很容易造成火燒山吧」、「製造垃圾的陋習應該早點消失」、「這掉下來地點不對的話，直接火燒一整排房屋欸」、「業者沒準備滅火器嗎」、「雖然好笑，但這東西真的是危險」、「這種天燈不能規定風太大就不能放嗎」、「實在是不懂這種危險活動為何還沒禁止」、「旁邊沒有滅火設備？太危險了吧」。

實際上，根據新北消防局訂定之《新北市天燈施放管理辦法》，天燈施放地點僅能在「平溪區十分遊客中心至一坑橋處及106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內」，施放時間嚴禁於「晚上10點至翌日早上6點前」施放，未遵守者可針對違規施放部分處以3000元罰款。此外，若行走於軌道上，違者將依《鐵路法》第57條，處以1萬到5萬元罰鍰。