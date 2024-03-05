整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉從中國大陸流向全台，導致食安問題持續延燒，除了辣椒粉以外，有添加辣椒粉的食品如蝦味先、豬肉乾、菜脯餅等，以及八方雲集、海底撈、維力食品等知名業者都陸續遭受波及，引發消費者恐慌。究竟蘇丹紅是什麼？對人體有哪些危害？吃下肚該怎麼辦？就讓《聯合新聞網》一次告訴你。

蘇丹紅是多種化合物的總稱，本身為一種脂溶性的「偶氮類芳香族化合物」，常見種類有蘇丹紅1號、蘇丹紅2號、蘇丹紅3號及蘇丹紅4號。

蘇丹紅是一種人工合成工業原料，因為便宜、容易取得，加上色彩穩定不易褪色，因此廣泛應用於溶劑、油、蠟、汽油的增色，以及鞋、地板等增光。

含致癌物蘇丹紅的中國大陸辣椒粉流向全台。雲林縣衛生局今年1月8日接獲民眾舉報，專售調味粉的濟生公司斗六廠，其家用四合一調味料組合的細粉紅辣椒，製程疑有工業染料蘇丹紅，並於1月30日收到檢驗報告，證實含18ppb的蘇丹紅3號。衛生局除查封近3000瓶有問題的辣椒粉，以及500公斤原料外，由於部分原料業者交代不清去向，因此後續已函送雲林地檢署偵辦調查，並全面下架主要通路全聯福利中心。

除了賣場所販售的參有蘇丹紅的辣椒粉陸續被下架外，在2月20日也波及「裕榮食品」製造的36萬6841包「蝦味先－香辣口味」，此後媒體紛紛以「致癌蘇丹紅」報導相關事件。

坊間許多不肖業者為了讓食品色澤看起來有更鮮豔飽滿的橘紅色，加上銷售成本考量，因此選擇價格低廉卻有致癌風險的蘇丹紅做為色素添加，早已成為常見的非法添加物之一。除了近期報導的調味粉和零食外，早在2017年，就爆出網路名店所生產販售的蛋黃酥，其蛋黃含有蘇丹紅。業者將蛋黃染成鮮紅色，除了美化賣相，還有一個原因是坊間流傳著蛋黃顏色較鮮紅或澄紅，不只口感較好，營養價值也比較高。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，蘇丹紅是多種化合物的總稱，本身為一種脂溶性的「偶氮類芳香族化合物」，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，其代謝物為「可能致癌物」，長期食用可能對肝腎造成毒性傷害，甚至導致膀胱癌等疾病風險。

截至2024年3月5日，被查驗出有使用蘇丹紅辣椒粉產品的清單如下：

●裕榮食品：蝦味先香辣口味 ●鑫豪食品：菜脯餅、白胡椒棒 ●瑪爾氏國際貿易有限公司19項產品：麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉、蒙特婁雞肉香料粉、牙買加混合萬用粉PRO、新疆孜然萬用粉PRO、日式唐辛子、墨西哥醃肉專用粉、鹽水雞椒鹽、韓式燒肉醃漬粉、川味椒麻香料粉、義大利綜合香草、新加坡沙爹醃肉香料粉、沙爹萬用粉PRO、紅燒牛肉湯粉、美式燒烤醃漬粉、黃咖哩醬粉、麻辣湯粉 ●濟生公司斗六廠：黑胡椒粒、家用四合一調味料組合細粉紅辣椒、細粉紅辣椒 ●金安記食品廠：香辣豬肉乾、香辣豬肉絲 ●新北市「八方雲集-淡水」、「八方雲集-美食課」 ●桃園市「海底撈台灣物流配送服務中心」 ●台中市「味源股份有限公司」 ●彰化縣「好品味生技食品股份有限公司」、「維力食品工業股份有限公司」、「億品香料」。 ●雲林縣「永興辣椒行」 ●台南市「好帝一食品有限公司」、「典佑」 ●高雄市「八方雲集-高雄」、「海順國際食品有限公司」、「懶人披薩雞排」。

津棧、佳廣2家業者進口含大陸蘇丹紅辣椒粉3.4萬多公斤，流向7縣市14家下游業者名單。圖／高雄市衛生局提供 自中國大陸輸入的辣椒粉，目前統計違規原料4批次、流向16家下游業者。圖／食藥署提供

根據營養師高敏敏在臉書粉專提供的資訊，除了新聞報導的零食可能添加蘇丹紅，鴨蛋黃、辣椒粉、豆腐乳和調味粉（麻辣藥膳湯粉、新疆孜然粉、黃咖哩醬粉、紅燒牛肉湯粉）也都是可能會添加蘇丹紅的食品，因此她提出5大建議：

1.選擇商家：選擇信譽良好、通過多項食品認證的食品商家購買； 2.檢查標示：於購買前仔細閱讀食品成分表，盡量少買來路不明、成分無標示的食品； 3.觀察外觀：避免顏色過於鮮豔或售價過低的食品； 4.分散風險：不要限定購買特定品牌或食物； 5.均衡飲食：不要只吃特定食物，盡量選擇多樣化、多種配色、原型食物。

目前，世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）將蘇丹紅歸類為第三級致癌物，也就是「未能分類致癌物」、「未有任何證據能分類其致癌性，證據力皆不足」。由於目前未有確切證據證實蘇丹紅對人體的毒性、致癌性、致突變性，也不具有立即毒性，因此倘若民眾吃到染有蘇丹紅的食品，也不用太過擔心。

建議可以多喝水，透過排尿來排毒。另外也提供5大食物攝取方法，幫助人體代謝蘇丹紅：