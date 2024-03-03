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海底撈也中鏢！蘇丹紅辣椒粉竄全台 16分店「血旺調味料」回收下架

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，違規產品現在也流向海底撈，各分店緊急回收下架。圖為桃園市衛生局封存問題產品。圖／桃園市衛生局提供
蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，違規產品現在也流向海底撈，各分店緊急回收下架。圖為桃園市衛生局封存問題產品。圖／桃園市衛生局提供

蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，桃園市衛生局3月1、2日分別接獲高雄、台南市及南投縣衛生局通知，位於高雄的津棧國際貿易有限公司、佳廣國際貿易有限公司、海順國際食品有限公司等3家共有10批號的違規產品流入桃園市6家業者，衛生局已通知下架及追查流向，並封存違規產品，其中，海底撈「血旺調味料」已出貨至全台16分店，除已退貨734公斤，各分店目前回收下架145.846公斤。

衛生局表示，海順公司進口的辣椒粉，經檢出蘇丹色素8ppb，追查桃園市楊梅區美食家食材通路股份有限公司倉儲，入庫牛王牌辣椒粉共640包，現存217包，接獲海順公司下架收回通知後，立即完成退貨。

津棧公司進口紅辣椒粉經檢出蘇丹色素6ppb，製成海底撈香麻辣粗粉，共3200包入庫桃園市楊梅區海底撈國際食品有限公司倉儲。業者表示該產品即為「血旺調味料」，已出貨至全台16家分店，目前已退貨734公斤，各分店陸續回收中，並已下架145.846公斤。

此外，台南市久芳生物科技公司購買保欣公司小的米椒粉共5000公斤，也檢出蘇丹色素4ppb，經查原料製成雞心椒粉，販售至桃園市3家下游廠商。其中，豆之家食品科技股份有限公司進貨15公斤，但尚未使用，已全數封存；佳豐食品廠進貨20公斤，現存17.7公斤，另2.3公斤經製造的食品尚未出貨，一併封存；象牙企業有限公司進貨40公斤，將持續追蹤業者下架回收。

衛生局表示，南投縣衛生局到拇指料王企業股份有限公司抽驗保欣企業股份有限公司紅辣椒粉A，檢出蘇丹紅色素6ppb，販售至桃園市2家製造廠，1家為象牙公司進貨25公斤，均未使用並已完成退貨，另1家為優雅食股份有限公司進貨100公斤，除取樣檢驗外，尚未使用並已接獲廠商下架通知，產品放置退貨倉中，衛生局現場封存99.6公斤。

海底撈 蘇丹紅 衛生局

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