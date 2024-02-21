含蘇丹紅蝦味先香辣口味流出36萬包 目前下架回收1/4
雲林縣濟生公司斗六廠出品的辣椒粉驗出蘇丹紅色素3號，有8公斤流入高雄市裕榮食品公司，製成「蝦味先 香辣口味」，截至21日上午11時共計下架回收9萬2361包，共8441.79公斤。裕榮食品表示，有問題產品消費者均可憑發票退換貨。
流向高雄市的不合格辣椒粉原料共8公斤，作為調味用製成「蝦味先 香辣口味」（規格60/80/115/300克，有效期限2024.9.8至2024.10.2）產品36萬6841包，共3萬1208.65公斤，已出廠36萬5491包，共3萬1127.65公斤。
20日衛生局責令業者通知下游緊急下架，截至21日上午11時共計下架回收9萬2361包，共8441.79公斤，占已出廠數量的1/4。
裕榮食品發聲明稿指出，因原料供應商疏失致此事件，接獲高雄市衛生局通知後，立即成立調查小組，執行品批料追溯及通路商下架回收作業，目前該批問題商品仍在進行回收作業中。
倘若消費者已購買該批有疑慮商品，即日起至3月31日，可憑發票向通路商進行退換貨。此事件對消費者及社會大眾產生不安及疑慮，致上萬分歉意，並強調此次受影響產品只有「蝦味先 香辣口味」，其他產品並無問題，消費者可安心食用。
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