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若吃到蘇丹紅…快啃高纖水果助代謝排除 營養師揭：蘋果不是前三名

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為水果示意圖。圖/ingimage
圖為水果示意圖。圖/ingimage

國內「蘇丹紅」食安風波持續延燒，有食品業被驗出在豬肉乾、零食加入此致癌物，引發社會輿論。而營養師也指出，若不小心攝取到此類毒物，一般民眾可以做的就是多食用高纖的水果，例如百香果、芭樂以及釋迦等等。

營養師李婉萍在粉專發文解釋，蘇丹紅其實是工業用的一種合成染料，在食品中完全就是非法的添加物，因為只要攝取過多的蘇丹紅，致癌的可能性就會增加，長期食用恐怕也會對肝臟造成毒性傷害。

李婉萍續指，蘇丹紅屬於脂溶性毒物，在脂溶性的代謝當中需要經過肝臟的代謝、腸道的排除，而幫助肝臟代謝就需要酵素的參與，腸道的排淨則需要纖維的參與，而酵素與纖維都可以從水果中攝取得到。因此建議大家，若不小心攝取到此類毒物，可以多食用高纖的水果。

李婉萍也分享幾種高纖水果，其中前3名由百香果、芭樂、釋迦奪下，以100克水果量來計算，百香果（10顆、5.3克纖維）、芭樂（半顆、3.3公克纖維）、釋迦（3分之1顆、2.7克纖維）。

接著4到10名依序為奇異果（1顆、2.7克纖維）、柳丁（1顆、2克纖維）、草莓（6顆、1.8克纖維）、小番茄（7.5顆1.7克纖維）、香蕉（1根、1.6克纖維）、蜜棗（1.5顆1.6克纖維）、橘子（3分之2顆、1.5克纖維）。

第11名至第15名依序為紅火龍果（4分之1顆、1.3克纖維）、蘋果（3分之2顆、1.3克纖維）、柿子（2分之1顆、1.2克纖維）、蓮霧（1顆、0.8克纖維）、葡萄（16顆半、0.2顆纖維）。

水果 營養師 蘇丹紅

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