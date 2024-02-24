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台中查流入巿面「蘇丹紅」辣椒粉 香辣豬肉絲等6739公斤下架
台中市食安處追查恐致癌的「蘇丹紅」辣椒粉，今天公布，抽驗送檢龍井區金安記食品廠問題辣椒粉，發現這批有效日期為2026年10月12日的紅辣椒原料，檢出蘇丹色素三號20 ppb，法規標準為不得檢出。已使用73公斤製成已製成香辣豬肉乾、香辣豬肉絲等2項產品共6739公斤，銷售至15縣市，已通知下游42家業者進行下架回收，市府將持續追查違規品項，保障消費者權益。
食安處表示，新北市政府衛生局查獲保欣企業自中國大陸河南省三禾藥業有限公司進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素三號，食安處追查台中市龍井區金安記食品廠向該公司進購紅辣椒原料，現場使用的紅辣椒原料有效日期批號雖與新北市政府衛生局查獲不同，但食安處稽查人員仍慎重抽驗送驗，結果確認檢出蘇丹色素三號，與規定不符。
食安處說明，金安記食品廠共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」（有效日期為2024年8月10日至2025年2月6日，以及「香辣豬肉絲」（有效日期：2024年8月9日至2025年2月5日）兩項產品共6739公斤。
食安處指出，製成商品，主要銷售到台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣及金門縣等15縣市，食安處已通知各縣市政府衛生局，協助當地業者回收下架工作。其餘未使用的違規紅辣椒粉原料，已退運新北市源頭業者。
食安處指出，市府將持續督促相關單位的回收工作並更新統計資料，如有最新流向情資，將第一時間前往稽查或抽驗，防止問題產品流入市面。金安記食品廠有限公司提供消費者退貨專線電話04-26354318。
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