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蘇丹紅下肚 5妙方助代謝

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
多吃十字花科蔬菜、水果、各類辛香料，有助身體代謝蘇丹紅。圖／123RF
多吃十字花科蔬菜、水果、各類辛香料，有助身體代謝蘇丹紅。圖／123RF

毒辣椒粉的食安事件愈演愈烈，從剛開始的辣椒粉，到咖哩粉、辣味餅乾等食物，都被查到混進蘇丹紅這種工業染料。

蘇丹紅是脂溶性毒素，一旦吃進肚子，得經由肝臟分泌脂溶性解毒酵素，才可將其代謝到腸道，且要補充大量的抗氧化劑，減少蘇丹紅在體內造成毒性危害。如果已經吃下去毒辣椒粉怎麼辦？建議5方法，幫助身體代謝蘇丹紅。

1.多吃十字花科蔬菜

研究發現，十字花科蔬菜有助肝臟解毒，提高肝臟解毒酵素的活性。十字花科蔬菜包括花椰菜、芥藍菜、高麗菜、大白菜等，尤其是綠花椰菜與高麗菜，能促進肝臟產生解毒酵素，同時提高酵素的活性，幫助排除體內的毒素。建議一天至少吃一碗熟的十字花科蔬菜，以綠花椰菜及高麗菜為首選。

2.補充足夠維生素C

維生素C及維生素E可減少蘇丹紅在體內造成的傷害。維生素C可幫助體內降低自由基，還可以保護肝臟解毒酵素，免受到氧化的損傷，甚至能在肝臟去除毒素時達到加成的作用。建議一天至少吃兩份的水果，一份為一個拳頭大小的水果，補充足夠的維生素C。

3.辛香料可加速代謝

老薑、薑黃、大蒜、蔥花、洋蔥、九層塔、香菜、胡椒、洋蔥等都有很強大的抗氧化功能，進到體內可幫助有毒物質的螯合，加速毒素的代謝。食用方法，包括吃水餃，可沾蒜頭、蔥花；吃炒蛋可以跟九層塔一起煮；火鍋沾醬用香菜、洋蔥調和成醬料等吃法。

4.吃益生菌培養好菌

研究發現，腸道內的益生菌，有助分解蘇丹紅。所以透過補充益生菌，或是吃優格、優酪乳等，培養腸道好菌，同時喝足夠水，可加速腸道蠕動，幫助代謝蘇丹紅。

5.攝取足夠天然好油

足夠的天然油脂，有助肝臟及膽囊釋放膽汁。蘇丹紅進到體內很容易隨膽汁進入膽道，堆積在肝臟裡，所以，透過足夠的天然油脂補充，例如堅果、冷壓初榨橄欖油、椰子油、苦茶油等，有助膽汁的釋放，同時代謝出卡在肝臟的脂溶性毒素。

洋蔥 蘇丹紅 酵素

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