八方雲集稱「未採購」蘇丹紅辣椒粉 高市衛生局秀批號「證明有」
高雄市衛生局4日發布消息，津棧、佳廣兩家公司進口大陸含「蘇丹紅」辣椒粉，流向7縣市14家業者，其中包括知名的八方雲集；八方雲集隨即發聲明指出，未採購此次違規的辣椒粉。高市衛生局5日回應，經核對八方雲集確實羅列津棧公司下游名單之一，已督請食品業者下架回收。
高市衛生局公布的下游業者名單，包括八方雲集、海底撈、維力等知名廠商都受到波及；八方雲集隨即發聲明指出，未採購此次高雄市新聞稿公布的違規辣椒粉原料。
八方雲集使用的是粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉是不同品項。八方雲集也在官網公布檢驗報告，並強調公司使用的辣椒粉皆委由第三方公證單位（SGS）進行蘇丹色素、農藥殘留及重金屬檢測，原料經合格檢驗後才入廠生產，為求慎重已全面停用此廠商的辣椒粉原料。
針對八方雲集的聲明，高市衛生局5日回應，經清查津棧、佳廣公司進口辣椒粉產品，流向八方雲集餐飲集團的輸入許可證號辣椒粉品項「各批」結果共3份進口報單（輸入許可號碼IFT12AI0123507、IFT12AI0118403、IFT12AI0138401），合計5個批號（有效日期1150618、1150622、1150614、1150809、1150914），總重6264公斤，均為食品藥物管理署檢驗結果不合格之品項。
再經核對津棧公司所提供問題辣椒粉的下游流向資料，八方雲集確實羅列該公司下游名單之一，已督請食品業者下架回收，全案由檢調偵辦中。
高雄市衛生局也呼籲食品業者基於維護消費者食品安全權益，務必遵循食品安全衛生管理法各項規定，強化自主管理與配合下架回收事宜。
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