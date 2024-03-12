津棧等11相關公司 全數撤照

高雄市津棧、佳廣及海順等十一家關係食品公司被檢出十二批自中國大陸輸入的辣椒粉含蘇丹紅，高雄市衛生局除累計罰款四三八萬元、處分三月八日起停業六個月，昨再以十一家企業故意惡性透過不當手法輸入有毒辣椒粉，影響食品產業中下游情節重大，引發社會動盪和經濟衝擊，依法撤照，不得從事食品製造、加工。

遭廢止業務登記事項及食品業者登錄撤照的十一家食品公司彼此關係錯綜複雜，其中津棧、佳廣、杰展、龍海同記、玉記昌、初衣食伍素食、廣元、釜山、鼎記等九家公司的地址集中在高雄市苓雅區建華街二六三及二六五號的一至三樓，海順、淞鋒則分別登記在鳳山區文龍東路、大樹區中興南路。

高雄市長陳其邁說，蘇丹紅問題出在邊境管理，二月七日新北市保欣公司檢出辣椒粉含蘇丹紅後，高雄市除追查保欣下游產品流向，也擴大市場端、通路端稽查，廿九日驗出海順生產的牛王牌辣椒粉含蘇丹紅，原料來自於津棧，三月一日複檢確定蘇丹紅辣椒粉原料輸入商為津棧後，即報請高雄地檢署指揮偵辦，查扣相關事證及產品，逐批釐清檢驗。

高雄市衛生局表示，去年迄今抽驗市場端辣椒粉一六七件，十二件檢出含蘇丹紅全是二月擴大抽驗津棧關係企業。

【記者洪子凱／台北報導】各地衛生局合作追查濟生公司檢出「蘇丹色素三號」辣椒粉等十六項產品製造及流向，發現申報產品製造資料與實際資料不同，涉申報不實，北市衛生局昨依違反食安法嚴重忽視食品業者應盡責任開罰一四四萬元，加上上次開罰二百萬元，累計罰款三四四萬元。

北市衛生局追查南投金福華相關產品流向，亞緻進貨「香滷麻辣牛三寶紫盒」銷售，已下架四十五盒；陸軍後勤指揮部副食供應中心進貨「福大牌沙茶醬」五○三罐。