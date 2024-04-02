聽指示給了「交差」企劃案…主管卻連同客戶嫌到一文不值！ 她：接壞球還獨自揹鍋

貌似不合理的要求就是不合理，也別以為接下不合理的任務，便可獲得他人多幾分的寬容。

在我的職涯中，遇過不少心口不一的主管和客戶，他們多數並非故意刁難，只是相當在意自身形象。當不得已提出不合理要求時，就會巧妙地用美好的措辭來掩飾要求的不盡人情，使之看起來合理。這種情況導致他們口中所說的與內心真正期望的，存在著明顯的差距。若沒看透這技倆，往往就會造成情境的誤判。

至少需三周的提案報告 主管要求一周內「交差即可」

「菲，Amanda要我們在下周三提出新產品上市宣傳規劃。」蕎蕎匆匆忙忙地來跟我報告。蕎蕎是我在公關公司時期的專案經理，而Amanda則是當時長約客戶公關部門的主管。

我大驚！「你沒答應吧？」客戶要求擺明了十分不合理。業界一般合理的提案時程約為三個星期，即使時間再怎麼壓縮，包括資料收集、數據歸納、動腦會議、協力夥伴溝通、提案撰寫統整等繁複工作，最少也需要兩個星期左右。更何況這中間還有很多環環相扣的跨業合作，不光是我的團隊願意加班熬夜就能把事情做好的。

蕎蕎語氣盡是無奈：「我回絕了很多次，表明這作業時間太短。Amanda一再採取哀兵政策，說她來自上層的壓力極大，請我們務必幫忙。不過，Amanda強調提案只需簡單初步規劃，讓她可以交差即可。」言下之意，就是已經答應客戶，沒有轉圜餘地了。

我心裡暗忖著不妙，這做爛好人的結果不但會苦了團隊，也拿不出什麼好作品。考慮蕎蕎也是站在維護客戶關係的立場，才勉為其難應允這個工作，便不再多苛責什麼，只能催促她盡快協調人力，促請周邊廠商同步發動。

「交差」的企畫案被客戶嫌到一聞不值 主管沒幫說話還跟著質疑

一個星期過去了，到客戶公司提完案的蕎蕎垂頭喪氣，原來是企畫案被嫌到一文不值。

「Amanda之前明明說，只要提出企劃大綱，會議上進一步討論如何發展即可。但是當她的同事針對企畫案尚未完備的部分窮追猛打時，Amanda不但沒有站出來替我們說話，還跟著同事一起質疑，完全當她先前沒講過那番話似的，搞得我跟我的團隊看起來很『瞎』，不在狀況內一樣。」

「以後別答應不合理的要求了。」這樣的結果八九不離十在我的意料之中，自然也沒有太多的情緒，只希望蕎蕎能從這一次學到經驗跟教訓。

「但是Amanda當初明明那樣說......。」蕎蕎仍是忿忿不平。

職場上各司其職 即便要求不合理若答應了就是自身的責任

「那只是她要讓你答應的話術。誰會希望代理商的提案不精準、不完備啊？不管她給你的時間是多是少、合理還是不合理，她都會希望你提的案子都是好案子。」

蕎蕎表情仍然糾結，我只好又多唸了兩句：「職場上，每個人都有每個人的角色扮演。身為客戶代表，要求代理商交案子，那是Amanda的工作，一旦你答應了，她的工作就完成了。至於後續代理商能不能提出令人滿意的案子，就是代理商的任務，而且這個任務不會因為客戶給你多少時間而打折扣。」

在我還非常資淺的時候，也有一個類似Amanda這樣的主管。她不太擅長全盤規劃，經常因為前期思考疏漏，衍生出很多補破網的任務，需要下屬們緊急處理。她指派的任務跟給予的時間往往不對等，總是強調不要把事情想得太困難、太複雜，要求我在不合理的時間內完成工作。

不明就裡的我，常常傻呼呼地被推到第一線。

在會議桌上，除了我當時的主管外，沒有人知道當初的要求極其簡單，而且準備時間十分匆促。所以，結果往往是，急就章的企劃會被其他與會者一一嚴格檢視，而提出這樣「粗糙」想法的人也成了眾矢之的。而且，帶頭「指點」報告不到位的，常常是那位主管。

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我曾有一段時間百思不得其解，苦惱主管為什麼要故意陷害。

後來我的體會是，擺明了不盡情理的任務容易被推諉，而且是言之有理的推諉。所以便要有個降低標準的說法，以便說服人願意接下燙手山竽。

（本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼）

再者，指派的任務合不合理，主管自己大概也心知肚明，提出不合情理的要求不就代蠻不講理，當然要有一個漂亮說法包裝，以確保無傷個人形象管理。然而，一個組織對事物通常有既定標準擺在那，並不會因為時間多寡就降低多少。既然有人接了任務，當然是以常規標準要求。畢竟，這任務是主管發派，或多或少也有連帶責任。如果下屬或廠商的提案不符合期望，當然要第一個跳出來批評或管理，才能讓自己置身事外。

貌似不合理的要求就是不合理，別存有僥倖心態，以為接下不合理的任務，便可獲得他人多幾分的寬容。

如果實在無法拒絕，更積極的做法是避免模擬兩可，主動溝通並尋求建議，透過提供具體事例以對焦期望，避免不小心接了壞球，又獨自揹鍋。

（本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼）