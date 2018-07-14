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比利時vs.英格蘭運彩情報 推薦比利時不讓分贏球

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
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比利時進攻能力明顯高於英格蘭，這批黃金世代本屆世足也不會想空手而回，看好他們開心...
比利時進攻能力明顯高於英格蘭，這批黃金世代本屆世足也不會想空手而回，看好他們開心收下季軍在歷史留名。 美聯社

想不到小組賽被分在一起的兩隊，繞了一圈還真的在決賽再次碰頭，這回可沒有想不想贏的問題了，最後一戰還是盡全力拼個季軍開開心心地回家吧！

兩支英超黃金世代所組成的國家隊，都有著又快又狠的風格，長時間在同個聯賽競爭對彼此的打法應該都再熟悉不過了。儘管如此，這一路看下來兩支球隊的表現還是有差別的，這些細節都會在最後的季軍戰產生重要的影響。

年輕又身強體狀的英格蘭，最大的問題就是運動戰各種不會進，除了定位球真的沒有任何進球手段。這當中多少跟球員年輕氣盛的心理有關，很多時候會顧著個人的進攻、忘記傳球給隊友，到現在運動戰進球居然只佔了25%－還是拿最弱的巴拿馬洗出來的，面對攻守均優的比利時恐怕不會有太多得分機會。

跟英格蘭相比，比利時的球員各個身經百戰、抗壓性佳，最重要的是知道什麼叫傳球，在這場比賽當中中前場的傳導能力可說是完勝對手。英格蘭前面被攻進的6分當中，有一半都發生在運動戰，事實證明只要多一點傳球調中就很有機會能從他們手上得分－這點同世英超底的對手絕對在清楚不過，務必要好好運用。

另外還有一個重點：那就是體能。別忘了三獅在淘汰賽也踢了兩場延長賽，前一回拿不下體力所剩無幾的克羅埃西亞是他們自己的問題，紅魔跟他們可不一樣，不會讓這種機會在被動中浪費掉，尤其這已經是最後一戰，先得分也不會太保守，有可能就一路攻到底。

小組賽的分析我們就有講過，兩隊認真踢看好誰？當然是比利時！季軍戰看好經驗豐富、心理素質佳、中場傳導力強的歐洲紅魔能贏下最後的勝利，帶個第三名榮耀歸國。預測正確比分比利時1-0、2-0、2-1。

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本文由「RZS運彩封神榜」提供

比利時英格蘭世足

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