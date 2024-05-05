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全大運田徑／飛過低潮 台體大鳥人林琮憲退強敵連霸

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
台體大撐竿跳好手林琮憲以5公尺33的破大會紀錄完成全大運2連霸。記者曾思儒／攝影
台體大撐竿跳好手林琮憲以5公尺33的破大會紀錄完成全大運2連霸。記者曾思儒／攝影

去年首度參加全大運就摘下公開男撐竿跳金牌，台體大田徑好手林琮憲今天再以破大會紀錄的5公尺33完成2連霸，但2面金牌卻有完全不同感覺，他笑說：「去年是運氣好，這面金牌比較有意義，貨真價實。」

113年全大運由台體大當東道主，林琮憲為「地主」守護金牌，且是力退前後任全國紀錄保持人等一票好手；5公尺25第一次試跳就成功的他已確定連霸，接續挑戰破大會紀錄的5公尺33，他第二跳順利過竿，且橫竿聞風不動，連自己都忍不住抱頭展現驚訝表情。

「錯愕。」這是林琮憲破大會紀錄的瞬間心情，他笑說，原本以為會看到橫竿搖晃後停止，沒想到是搖都沒搖，和自己預想的版本完全不同，「其實這場沒想那麼多，之前狀況不差，想先破個人成績（5公尺25）就好。」他接續再挑戰破全國紀錄的5公尺40，但3跳都沒過竿。

大二的林琮憲早從高中就跳過5公尺25，但之後沉寂一陣子，去年雖以5公尺05奪下全大運金牌，但成績並不漂亮。他坦言曾懷疑自己，去年甚至今年賽季都動過放棄念頭，是台體大教授莊艷惠和許多師長及家人持續鼓勵，還有高中畢業後就贊助自己的岱稜科技幫忙，才讓他走出低潮。

本季有腰傷、膝傷的林琮憲提到，目前身體大概好8成，今天總算突破低潮，「算是鬆口氣，壓力沒那麼大了。」同場還有前後任全國紀錄保持人、屏東大學雙雄林志成和黃正琦，以及高師大黃湧富等好手，林琮憲認為是很好的良性競爭，「這是好事，大家一起慢慢推動台灣撐竿跳。」

林琮憲以5公尺33的破大會紀錄摘金，黃湧富以5公尺25鍍銀，黃正琦和林志成同樣跳出5公尺15，由第一跳就過竿的黃正琦奪下銅牌，保有5公尺38全國紀錄的林志成錯過頒獎台。

台體大撐竿跳好手林琮憲以5公尺33的破大會紀錄完成全大運2連霸。圖／113年全大運執委會提供
台體大撐竿跳好手林琮憲以5公尺33的破大會紀錄完成全大運2連霸。圖／113年全大運執委會提供
台體大撐竿跳好手林琮憲以5公尺33的破大會紀錄完成全大運2連霸。圖／113年全大運執委會提供
台體大撐竿跳好手林琮憲以5公尺33的破大會紀錄完成全大運2連霸。圖／113年全大運執委會提供

全大運 田徑

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