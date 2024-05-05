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中職／生涯5支再見安都是全壘打 陳俊秀締造鬼神紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳俊秀(資料照)。中信兄弟提供
陳俊秀(資料照)。中信兄弟提供

陳俊秀的再見安打，只有一種樣貌，生涯5支再見安打都是再見全壘打，為中職史上第一人，生涯5發再見轟也已追平表哥林智勝，並列史上最多。

中信兄弟隊今天打到延長11局以8：7擊敗富邦悍將隊，劇情曲折離奇，先是王威晨敲出追平兩分砲，兩出局後由陳俊秀的全壘打終結比賽。

陳俊秀生涯共5支再見安打，清一色都是全壘打，沒打過其他形式的再見安。此外，包含今天在內，中職史上共出現過119發再見全壘打，陳俊秀的5支已與林智勝並列史上第一，接著張志豪、陳金鋒都是4發再見轟。

陳俊秀前4支再見轟都是在樂天桃猿隊（Lamigo桃猿）時期，分別在2015年5月9日砲轟義大犀牛隊蕭一傑、2015年9月17日砲轟中信兄弟隊羅國華、2017年6月10日砲轟統一獅隊林岳平，以及2020年7月29日狙擊兄弟李振昌。

陳俊秀

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