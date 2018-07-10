法國vs.比利時運彩情報 推薦比利時受讓
RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
準冠軍戰
淘汰賽地獄半島最後的決戰！能在如此高強度的分區殺出重圍，兩隊的實力自然不在話下，這場無疑是這屆世足賽最精彩可期的一戰，一般也預期這個組合勝出的隊伍奪冠機率較大，因此也可將這場視為準冠軍戰。
法國繼2016歐國盃後再度闖入決勝階段，這支球隊的速度殺傷力有多驚人想必大家已經在前面幾場見識過了，一個不留神就會被Griezmann和Mbappe長驅直入破門。面對如此強大的侵略性比利時有可能會在這場比賽擺上第四名後衛來加強防守，畢竟他們的速度同樣不在話下，絕對有本錢能和對手抗衡。
論進攻紅魔自然有自己的一套，Lukaku和Hazard的突破技巧並不會比平均年齡小三歲的高盧軍團差太多，而他們強大的中場傳導能力甚至有過之而無不及。這次賽會他們傳出了最多次的10次助攻－就這部分來說是比稍微著重個人突破的法國強上許多，傳球會才是撕裂對手防線最重要的武器。
調度部分，雖然說比利時中場主力Meunier這場比賽被禁賽，不過好消息是Fellaini的狀況實在太好，這部分的影響相當有限，因此可以直接無視。
兩隊21世紀五次交手紅魔取得2W2D1L的微幅對戰優勢，至於上次在世界盃交手則是1986年，的銅牌戰，法國在延長賽以4-2勝出－不過當時陣容和現在大不相同，僅供參考。
這場比賽無疑是最硬最難選的一戰，在這種高強度勢均力敵的比賽受讓才是比較好的選項。重複一個先前提過的趨勢：比利時自從歐洲國家盃後在國際賽24連不敗，球員不僅身經百戰、穩定性佳，且狀態一直維持在高檔，就算是法國恐怕也難在正規時間擊敗他們，這場甚至看好他們能夠勝出並挺進冠軍戰。預測正確比分比利時1-0、1-1、2-1
推薦：
比利時 +0/+0.5 @1.860