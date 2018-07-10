法國vs.比利時運彩情報 推薦比利時受讓

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-07-10 19:21 用LINE傳送

比利時德布勞內在8強賽上半場以勁射攻進第二球後欣喜若狂，終場比利時就以2：1淘汰巴西，森巴軍團主將內馬爾跪在草地上，雙手掩面。 歐新社

準冠軍戰

淘汰賽地獄半島最後的決戰！能在如此高強度的分區殺出重圍，兩隊的實力自然不在話下，這場無疑是這屆世足 賽最精彩可期的一戰，一般也預期這個組合勝出的隊伍奪冠機率較大，因此也可將這場視為準冠軍戰。

法國 繼2016歐國盃後再度闖入決勝階段，這支球隊的速度殺傷力有多驚人想必大家已經在前面幾場見識過了，一個不留神就會被Griezmann和Mbappe長驅直入破門。面對如此強大的侵略性比利時 有可能會在這場比賽擺上第四名後衛來加強防守，畢竟他們的速度同樣不在話下，絕對有本錢能和對手抗衡。

論進攻紅魔自然有自己的一套，Lukaku和Hazard的突破技巧並不會比平均年齡小三歲的高盧軍團差太多，而他們強大的中場傳導能力甚至有過之而無不及。這次賽會他們傳出了最多次的10次助攻－就這部分來說是比稍微著重個人突破的法國強上許多，傳球會才是撕裂對手防線最重要的武器。

調度部分，雖然說比利時中場主力Meunier這場比賽被禁賽，不過好消息是Fellaini的狀況實在太好，這部分的影響相當有限，因此可以直接無視。

兩隊21世紀五次交手紅魔取得2W2D1L的微幅對戰優勢，至於上次在世界盃交手則是1986年，的銅牌戰，法國在延長賽以4-2勝出－不過當時陣容和現在大不相同，僅供參考。

這場比賽無疑是最硬最難選的一戰，在這種高強度勢均力敵的比賽受讓才是比較好的選項。重複一個先前提過的趨勢：比利時自從歐洲國家盃後在國際賽24連不敗，球員不僅身經百戰、穩定性佳，且狀態一直維持在高檔，就算是法國恐怕也難在正規時間擊敗他們，這場甚至看好他們能夠勝出並挺進冠軍戰。預測正確比分比利時1-0、1-1、2-1

推薦：

比利時 +0/+0.5 @1.860