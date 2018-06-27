瑞士vs.哥斯大黎加運彩情報 推薦瑞士讓分及小分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-27 17:07 用LINE傳送

瑞士隊。 美聯社

絕地逢生

同樣是加時決勝負，兩隊心情可是大不同。靠著Shaqiri振奮人心的絕殺，瑞士 搶下4分積分晉級希望濃厚，最後一戰只要不敗就能闖入淘汰賽；另一邊的哥斯大黎加 則是苦撐90分鐘卻在最後關頭大崩盤，現在只剩陪打的份。

哥斯大黎加完全沒有攻擊力這點已經是眾所皆知，他們要打就是鐵桶到底拼防守反擊，比賽的觀賞度並不高，兩場比賽一共只出現13次射門機會，是所有球隊當中最少的，除了Navas神救援外沒有任何看頭，可以想像有多無聊。不過最後一戰結果已經無所謂了，也許會打得稍微奔放一些吧。

在搶先報單元我們就提過，瑞士是一支身經百戰、攻守均衡的球隊，一點小小劣勢後對他們來說不是什麼太大的問題，克服重重難關走到這一步讓他們士氣大振，恐怕連防守見長的哥國都難以招架。

也許有人會提問：瑞士這場不是踢和就晉級，會不會又一團和氣？答案是不會－對手可不想帶著0勝難看的戰績回國，要是死龜不小心被踢進一球豈不是有可能變自己要打包？這個例子前面看多了，沒有晉級希望的摩洛哥、阿拉伯、祕魯踢為榮譽而戰得最認真，在沒有晉級壓力的情況下扮演攔路虎的腳色，所以不可能有人在這一戰去龜和局－至少前段不會。

承前面提過，瑞士國際賽八連不敗、六連過盤，這個趨勢說什麼都要追到他中斷為止。這場看好如日中天的十字軍穩中求勝，自力晉級，預測正確比分1-0、2-0－依然不看好哥國會得到任何分數，小分也可投資。

推薦

瑞士 -0.5/-1 @1.810

2.5小分 @1.70