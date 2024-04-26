內神通外鬼！員警「洩警示帳戶個資」給催債男 警局震怒：記兩大過免職

新北市新莊警分局王姓員警，涉嫌於2021年年底利用公務電腦查詢警示帳戶相關資訊，並將資料傳給曾姓男子收賄。日前檢警追查一起案件，意外發現王員涉案，昨天上午新北檢指揮廉政署兵分兩路，前往王員住處、派出所搜索，查扣相關證物，今天新北地方法院裁定羈押禁見。新莊警分局表示，依法記王員兩大過免職處分，並追究考監責任。

檢警調查，王姓員警（36歲）警專27期，王員畢業後分發新北市新莊警分局至今，目前服務於在丹鳳派出所。2021年年底，王員利用職務之便，在派出所內利用公務電腦，登入內政部警政署警政知識聯網單一簽入應用系統，透過165反詐騙系統平台，查詢警示帳戶通報情形、受理案號、被害人姓名、被害人銀行帳號等資料後，再以通訊軟體將所查得資料，傳給曾姓男子作為催討債務、收賄。

日前檢警追查一起案件，意外發現王員洩露個資、收賄。昨天上午9時許，新北地檢署檢察官指揮廉政署兵分兩路，持搜索票前往王員新莊住處、丹鳳派出所搜索，查扣相關證物，帶回查辦，檢察官複訊向法院聲請羈押禁見，並於今天下午法院裁定羈押禁見。

新莊警方局表示，王員身為執法人員，知法犯法，已不適任警察工作，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，予以「記二大過」及「免職」處分，並將追究相關人員考核監督不周責任。