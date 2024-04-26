屏縣新埤鄉長違反人員進用 恐串滅證遭法院收押

屏東縣新埤鄉長潘和源涉違反人員進用，今年三月遭檢方以違反貪汙治罪條例偵辦，屏東地院當時裁定30萬元交保，檢廉持續擴大偵辦，案情升高，昨持搜索票搜索潘和源住處，並向法院聲請羈押禁見，法院認為潘有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞， 有羈押原因及必要性，裁定羈押禁見。

屏東地檢署指出，潘和源從2022年12月25日擔任新埤鄉長，潘和源想要聘用潘姓男子擔任機要人員，但因鄉公所沒有機要人員職缺，潘男高職畢業未有相關職務經驗，不符合機要人員進用規定，僅得以臨時人員聘用。

檢方調查，潘和源、被告賴姓秘書、陳男，與潘姓男子，利用職務機會詐取財物，違反法定機要人員進用方式規範，潘和源進用陳男為機要薦任課員，實際上由潘男領取差額薪資。

檢方昨晚訊問鄉長潘和源與相關共犯、證人後，認被告潘和源涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物，同條例第6條第1項第4款之對於主管監督事務圖他人不法利益及刑法第216、213條行使不實登載公文書等罪嫌重大，所涉均屬重罪，向法院聲請羈押禁見。法院認為，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞， 故有羈押原因及必要性，裁定准予羈押禁見。