車諾比事件38周年…俄控制烏南核電廠 澤倫斯基批「核災威脅」
烏克蘭今天紀念發生於1986年的核子事故車諾比（Chernobyl）事件38週年，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）示警，若俄羅斯持續控制札波羅熱核電廠，可能造成輻射災害。
法新社報導，俄軍在2022年全面入侵烏克蘭不久後便占據位於烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。
俄烏兩國經常指責對方危及札波羅熱核電廠這座歐洲最大核子設施的安全。
澤倫斯基在社群媒體表示：「俄羅斯恐怖分子至今已劫持札波羅熱核電廠785天。」
他還說：「全世界都有責任要對俄羅斯施壓，確保札波羅熱核電廠完全回到烏克蘭掌控，並使所有烏克蘭核子設施免受俄羅斯打擊。」
「這是防止再次發生核災的唯一途徑，而俄羅斯占領者控制著札波羅熱核電廠就意味著持續的核災威脅。」
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