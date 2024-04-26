獨／新光金董事會討論合併 新光三越、吳東進派投反對票

新光金董事會今日下午討論合併案，最後動用表決過關，據了解，此次反對的，除了吳東進派包括獨董在內的三席董事之外，新光三越董事暨新光三越財務長賴慧敏亦投下反對票，而新光三越的亮牌，也成為董事會場上最受矚目的焦點。

據指出，吳東進派的三席董事，包括獨董許永明、董事李增昌、吳欣儒等三人，當場都對此時談合併案表示反對，最主要問題除了目前新光金的股價很低，倘若用市價合併等於賤賣新光金之外，目前新壽的RBC還不到200%法定標準，因此認為該先好好辦理現金增資，而不是先談合併。

此外，在合併研議上，由於金控副董事長吳東明和人壽副董事長洪士琪的提案，是「一對一」的指明「和台新金合併」，而未開放其他金控選項，這也令吳東進派董事大表不滿。

但令人意外的是，除了吳東進派之外，在董事會上一向未明確表達立場的新光三越董事長吳東昇一派，今日也首度亮牌，由董事賴慧敏投下反對票表明立場，也成為最受矚目的焦點。

而洪派董事當場則主張，大家應該都不反對合併，關鍵是在價格怎麼訂定，應該要有討論的空間，至於在淨值和市價之間如何取捨，這些都可以再談。但由於雙方缺乏互信基礎，因此該案最後仍動用表決，雖然有4票反對，但最後在動用表決之下該案最後仍過關。

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