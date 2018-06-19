俄羅斯vs.埃及運彩情報 推薦俄羅斯不讓分勝

聯合新聞網 RZS運彩封神榜／提供 2018-06-19 19:06 用LINE傳送

先吞一敗的埃及等同面臨背水一戰壓力，只能寄望傷癒復出救世主薩拉赫了。 美聯社

埃及 等同背水一戰 俄羅斯 也有必勝壓力

第一輪賽事告一段落後，進入最關鍵的第二輪，差不多這時候的勝負可以確定大半的晉級名單，因此首輪敗北的球隊現在有著輸不得的壓力。

這次的賽程安排對埃及可說非常不友善，從最硬的對手開始打，首戰沒能逼和烏拉圭對士氣來說是一大打擊；而另一邊的俄羅斯從被看衰到首戰大勝告捷氣勢大振，一來一往之間有很大的消長。

俄羅斯的球風也許不夠細膩－首戰傳球準度僅73%、防守也沒有很強，就是球風剽悍、積極搶攻來帶給對手壓力。不過埃及在這部分同樣沒有好到哪去，首戰傳球成功率也只有73%，在沒有薩拉赫 (Mohamed Salah )的情況下根本構成不了任何威脅，第二戰只能祈禱救世主降臨，可是單靠一個人要面對兇猛的俄羅斯，恐怕是不夠的。

當然，有些人也許會擔心，萬一埃及跟上一場一樣死龜逼和怎麼辦？這個狀況在第二戰基本上不太會發生的，畢竟現在是一勝對一敗，求和只會讓他們被淘汰，埃及此戰說什麼都要想辦法進球取勝，再加強攻擊的狀況下自然會讓對手有更多可趁之機，因此在沒得分之前鐵桶發生的可能性是零。

這一戰看好火力猛、氣勢旺的俄羅斯再添一勝確保晉級，靠單箭頭的埃及可能要提前遭到淘汰的命運。預測正確比分為俄羅斯1-0、2-1、2-0。

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