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極端氣候作祟 去年全球葡萄酒收成62年來最差

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
葡萄酒貿易國際監督觀察機構今天表示，由於「極端」氣候變遷因素，去年全球葡萄酒產量減少10%，是60多年來最大降幅。美聯社資料照
葡萄酒貿易國際監督觀察機構今天表示，由於「極端」氣候變遷因素，去年全球葡萄酒產量減少10%，是60多年來最大降幅。美聯社資料照

葡萄酒貿易國際監督觀察機構今天表示，由於「極端」氣候變遷因素，去年全球葡萄酒產量減少10%，是60多年來最大降幅。

法新社報導，涵蓋近50個葡萄酒生產國的政府間組織「國際葡萄與葡萄酒組織」 （InternationalOrganisation of Vine and Wine，OIV） 表示，包括乾旱、火災和其他與氣候相關的「極端環境情況」，是導致葡萄酒產量急遽下降的主因。

其中以澳洲和義大利損失最嚴重，產量分別減少26%和23%；西班牙減產幅度也超過1/5；智利和南非的收成亦皆下降了10%以上。

OIV表示，去年全球葡萄收成是1961年以來最差，甚至比他們去年11月所做的初步估計還要糟糕。

OIV總幹事巴克（John Barker）特別指出，「乾旱、極端高溫、火災和豪雨，導致南北半球各自主要葡萄酒產區遭遇洪水和真菌病害」。

他表示，雖說氣候問題並不是造成葡萄酒收成急降的唯一原因，但氣候變遷卻是「葡萄酒產業面臨的最重要挑戰」。

巴克說：「我們知道，葡萄樹這種長年生長植物種在常常易受天候影響的地區，因此氣候變遷對其帶來強烈衝擊。」

總部位於法國的OIV還表示，對於葡萄酒生產商來說，另個壞消息是去年全球葡萄酒消費量減少了3%。

數據顯示，去年全球葡萄酒消費量降至1996年以來最低水準，寫下連續5年的下降趨勢。

這一趨勢有部分歸咎於通貨膨脹引起價格上漲，以及中國經濟放緩導致當地葡萄酒消費量銳減1/4。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

氣候變遷 火災 葡萄酒

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