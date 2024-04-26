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NBA／安比德50分紀錄夜 罰球數爆多、動作太髒引熱議

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德怒砍50分連寫紀錄。 美聯社
安比德怒砍50分連寫紀錄。 美聯社

頂著自身傷病問題，安比德（Joel Embiid）在沒有退路的主場比賽飆出生涯季後賽新高50分，帶領76人扳回一城，成為隊史繼康寧漢（Billy Cunningham）和艾佛森（Allen Iverson）之後，第3位在季後賽攻下至少50分的球員。

在聯盟中鋒歷史上，安比德更成為第4位能在季後賽拿到50分的球員，前3人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、麥卡杜（Bob McAdoo）和約柯奇（Nikola Jokic），其中張伯倫曾達成4次；中鋒在季後賽單場最高得分是56分，次高是張伯倫和約柯奇的53分。

安比德除了史上第一位在季後賽至少拿到50分外加5記三分球的中鋒外，他也是首位出手次數低於20次的50分達成者。這方面也是突顯他在罰球線上的優勢。

根據美國媒體統計，安比德生涯季後賽一共命中440球，但光靠罰球就進了443球，這數字對比自然也引發外界熱議。

除了罰球多於進球外，安比德在比賽中對於羅賓森（Mitchell Robinson）的惡意犯規，加上其他被拿來討論的防守動作，讓尼克球員賽後都忍不住拿「太髒」來抨擊。

尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）被問到安比德的惡意犯規時，還戲謔地回應：「你要問的是哪一個惡意犯規？是有吹判的那個還是沒吹的？我要先問個清楚先。」

至於前一戰最後時刻抱怨裁判沒有看見自己喊暫停的76人總教練諾斯（Nick Nurse），自然也要維護子弟兵。對於安比德當時被吹的1級惡意犯規會不會擔心升級為2級，諾斯表示：「我沒看到。抱歉，我沒有看見。」

NBA季後賽

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