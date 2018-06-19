哥倫比亞vs.日本運彩情報 推薦總進球數2-3球

聯合新聞網 RZS運彩封神榜／提供 2018-06-19 18:19 用LINE傳送

本田圭佑(左)與J羅(右)是日本與哥倫比亞兩大主力球星。 美聯社

哥倫比亞 vs 日本 (2018/6/19 20:00)

上屆世界盃，哥倫比亞倒在巴西腳下無緣四強。本屆世界盃，哥倫比亞在預選賽拿到27分排名第四的成績，拿到了前進俄羅斯的門票。地球彼端，藍武士日本隊也在亞洲十二強榜首出線，這是日本連續第六次參加世界盃，但上屆在小組賽就被淘汰出局。

兩隊陣容可以看做旅歐球員的比拚，戰術套路上哥倫比亞老帥佩克爾曼從2012年執教至今慣用343、442、4231的陣型，球隊擁有南美足球的華麗與歐洲足球的嚴謹，沉穩卻不失保守的它們已經讓桑切斯、米納等年輕隊員完成後防交接，雙後C.桑切斯與阿吉拉爾上屆世界盃就是搭檔，默契不存在問題。進攻方面在J羅 身旁的是瓜德拉多與法爾考，替補席上則有巴卡和穆雷爾這樣的球員可以做變化，攻守相當平衡。

日本從陣容上來看並不弱，核心隊員都在歐洲討生活，受到換帥風波的影響，在近期的訓練中日本多次演練3421的陣型，但是稍早與迦納的友誼賽這套陣型卻暴露出缺少硬朗後腰的致命問題，眼下的日本具備前場華麗的特質，但防守上在身體素質及競技水平不如對手的情況下，每一場小組賽都是背水一戰，今晚的重點是避免被哥倫比亞打垮，能偷到平局是最好，就算輸球也要避免輸太多，才有機會在後兩戰延續命脈。

總體來說，哥倫比亞在實力優勢下取勝的機會還是最大的，主勝概率接近六成，搭配讓球盤(-0.5/1)及大小球(2/2.5)的組合來看，估計比分落在2比1、2比0。

本場推薦1：2-3球

本場推薦2：哥倫比亞-0.5/1