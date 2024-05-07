持續炎熱留意極端高溫 下周又有鋒面到

今天台灣附近為偏弱的東北季風環境，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，雖然有些華南雲系通過台灣，但水氣並不算多，只有為各地帶來稍多的雲量，降雨還是只有在東半部地區及午後各地山區才會比較明顯一點。

溫度部分，歐宗學表示，今天的氣溫跟昨天差不多，高溫有稍微下降的趨勢，不過北部地區才會有比較明顯的感受，預估白天高溫大約在28度左右，中南部還是可達30度以上，南部內陸近山區仍要留意有極端高溫發生機會。

明天東北季風強度稍增，歐宗學表示，仍有華南雲系東移影響，各地天氣多雲為主，東半部較為陰霾，並有較高的降雨機率。北部則為偶短暫雨天氣，中南部則為午後山區短暫雷陣雨。不過，中部平地可能受華南雲系影響也有零星短暫雨機會，南部平地則是要留意下午的天氣變化狀況，午後雷陣雨可能往平地方向發展擴散。

氣溫方面，明天普遍會比今天再降約1-3度，北部市區夜間低溫下探20度，郊區會再更低一些。

周四持續東北季風環境，歐宗學表示，水氣減少，北部多雲到晴，東部也是多雲短暫雨轉多雲到晴，中南部也是多雲到晴天氣。不過午後山區仍然有短暫雷陣雨，南部平地區域還是有機會受影響。

歐宗學提醒，東北季風影響的這幾天，可能會挾帶境外汙染移入，空氣品質有轉差的趨勢，西半部地區可能有局部達敏感族群不健康等級，對空品變化較敏感的話外出多留意。

周五東北季風減弱轉偏東風，歐宗學表示，各地水氣偏少、都是晴到多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨機會。

氣溫方面，歐宗學表示，周五隨著東北季風減弱而逐漸回升。目前看相似較穩定的天氣可以持續到周六，周日隨著新一波鋒面接近，環境水氣增多且轉不穩定，各地都可能有局部短暫陣雨，晚間到下周一鋒面逐漸通過台灣，仍然持續是容易下雨的環境。

他說，近期的天氣、氣溫經常有大幅度的變化，持續留意最新的天氣預報資訊。