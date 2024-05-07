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酷航首架E190今首航喀比 大機換小機縮短旅客轉機時間

聯合報／ 記者甘芝萁／新加坡即時報導
新加坡的低成本航空公司酷航引進的的E190-E2，將考量運營需求、燃油效率和操作能力等，執飛泰國、馬來西亞6航點。圖／酷航提供
新加坡的低成本航空公司酷航引進的的E190-E2，將考量運營需求、燃油效率和操作能力等，執飛泰國、馬來西亞6航點。圖／酷航提供

新加坡航空集團旗下的低成本航空酷航Scoot，是不少台灣旅客前往東南亞旅遊，或是平價長程旅行，經轉機新加坡中轉的首選航空公司。今年4月，酷航引進機隊中首架來自巴西航空工業（Embraer）的E190-E2客機，並預計於今首航泰國喀比。

酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）接受媒體採訪時表示，考慮到運營需求、燃油效率和操作能力等方面，酷航最終選擇了E190-E2飛機，縱然從大飛機換成小飛機，但可增加航線頻率，提高對特定目的地連通性，縮短旅客在新加坡的轉機時間。

酷航原有機隊共有A320系列客機與波音787客機，共兩款機種，近日又引進巴西航空工業的E190-E2客機，讓旗下機隊來到3種。有別於歐美的低成本航空運營操作，多採單一機種運作方式，酷航擁有3種來自不同家飛機製造公司的機隊，對於如何節省成本、有效控管運營效能，是極大的挑戰。

湯康莊表示，會選擇引進這款新機，是綜合考量到運營需求、燃油效率與操作能力等，認為E190-E2擁有適當的運營能力和高燃油效率，同時也考量商業利益方面因素，透過調整飛機型號和航線規畫，以滿足不同市場需求和客群特徵，並且在航線運營方面與集團內的其他航空公司進行協調和合作。

他說，且酷航對飛機的環保特性非常重視，選擇E2也是基於其較高的燃油效率和現代化技術，可使用SAF永續航空燃料，以符合集團的可持續發展目標。

不過E190-E2總共112席座位，採2-2單艙配置布局，有別於同樣也屬窄體機的A320系列客機可提供的座位數還要少。

湯康莊說，將機型從大型飛機轉為較小的飛機，可以增加航線頻率，提高對特定目的地的連通性，提高對於經由新加坡前往泰國、馬來西亞的乘客提供更好的連接服務，縮短在新加坡轉機時間。

湯康莊表示，E2具備現代化的操作能力與燃油效率認證，是酷航發展機隊時很好的選擇，也可提供酷航旅客更多元的服務。

他表示，為了引進E-190，至少花了14個月的準備，包括引進模擬機、訓練飛行員、客艙組員、機械工程師等等，若沒有合作夥伴的支持與所有員工的努力，確保酷航E2的投入營運能成功，這次的引進新機、首航就不可能成功。

目前酷航第二架E190-E2也已飛抵新加坡，正處於營運準備期，不久後也將投入市場營運。酷航預計總共將引進9架E-190，其餘7架將於2025年底逐步交付。酷航並用E-190飛往泰國喀比、合艾、蘇美島，以及馬來西亞的美里、關丹、詩巫等6個航點。

新加坡的低成本航空公司酷航日前引進機隊中首架來自巴西航空工業的E190-E2客機，並於今天首航。圖／酷航提供
新加坡的低成本航空公司酷航日前引進機隊中首架來自巴西航空工業的E190-E2客機，並於今天首航。圖／酷航提供

新加坡航空 酷航 馬來西亞

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