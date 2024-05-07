酷航首架E190今首航喀比 大機換小機縮短旅客轉機時間

新加坡航空集團旗下的低成本航空酷航Scoot，是不少台灣旅客前往東南亞旅遊，或是平價長程旅行，經轉機新加坡中轉的首選航空公司。今年4月，酷航引進機隊中首架來自巴西航空工業（Embraer）的E190-E2客機，並預計於今首航泰國喀比。

酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）接受媒體採訪時表示，考慮到運營需求、燃油效率和操作能力等方面，酷航最終選擇了E190-E2飛機，縱然從大飛機換成小飛機，但可增加航線頻率，提高對特定目的地連通性，縮短旅客在新加坡的轉機時間。

酷航原有機隊共有A320系列客機與波音787客機，共兩款機種，近日又引進巴西航空工業的E190-E2客機，讓旗下機隊來到3種。有別於歐美的低成本航空運營操作，多採單一機種運作方式，酷航擁有3種來自不同家飛機製造公司的機隊，對於如何節省成本、有效控管運營效能，是極大的挑戰。

湯康莊表示，會選擇引進這款新機，是綜合考量到運營需求、燃油效率與操作能力等，認為E190-E2擁有適當的運營能力和高燃油效率，同時也考量商業利益方面因素，透過調整飛機型號和航線規畫，以滿足不同市場需求和客群特徵，並且在航線運營方面與集團內的其他航空公司進行協調和合作。

他說，且酷航對飛機的環保特性非常重視，選擇E2也是基於其較高的燃油效率和現代化技術，可使用SAF永續航空燃料，以符合集團的可持續發展目標。

不過E190-E2總共112席座位，採2-2單艙配置布局，有別於同樣也屬窄體機的A320系列客機可提供的座位數還要少。

湯康莊說，將機型從大型飛機轉為較小的飛機，可以增加航線頻率，提高對特定目的地的連通性，提高對於經由新加坡前往泰國、馬來西亞的乘客提供更好的連接服務，縮短在新加坡轉機時間。

湯康莊表示，E2具備現代化的操作能力與燃油效率認證，是酷航發展機隊時很好的選擇，也可提供酷航旅客更多元的服務。

他表示，為了引進E-190，至少花了14個月的準備，包括引進模擬機、訓練飛行員、客艙組員、機械工程師等等，若沒有合作夥伴的支持與所有員工的努力，確保酷航E2的投入營運能成功，這次的引進新機、首航就不可能成功。