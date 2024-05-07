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法中會談聯合記者會 馬克宏提及擔憂台海局勢

中央社／ 巴黎6日專電

法國總統馬克宏今天下午與中國國家主席習近平進行雙邊會談，聯合記者會聚焦區域衝突，馬克宏指出對東亞危機的擔憂並提及台海局勢；習近平則呼籲別藉俄烏戰爭「抹黑」中國。

習近平今天上午與馬克宏（Emmanuel Macron）及歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會晤後，下午與馬克宏兩人於法國總統府艾里賽宮進行雙邊會談。

會談後兩人舉行近30分鐘的聯合記者會，有別於上午歐法中三方對話聚焦貿易平衡，兩國領袖會面內容以區域衝突為議題中心，盼兩方建立信任，推動世界穩定。

除了攸關歐洲生存的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭及中東地區衝突外，馬克宏也表示在會談中提及台海緊張情勢。他說：「我們也談論了對東亞危機的擔憂，包括海峽兩岸，以及加速彈道飛彈和核武計畫的北韓」，接著便感謝習近平對朝鮮半島去核化的明確立場。

馬克宏於聲明中強調對國際法與其規範的尊重，藉機要求北京保證不會支持俄國。

他指出，尊重中國與俄羅斯過去的聯繫，讚揚中國「避免出售各種武器、避免提供莫斯科各種協助的承諾，同時嚴格管控軍民兩用產品的出口」。

接著馬克宏特別感謝中國對巴黎奧運「奧運停戰」的支持，協助要求不同爭端的各方於奧運期間停火。

馬克宏強調，歐洲是全球最開放的市場，而歐洲的貿易、經濟與科技政策完全自主，「不會聽令於他人，也將有能力保護自身利益」。

他在習近平面前重申，歐盟要求「正當的競爭」，奠基於「對等規範」，並點名法中在關稅、補助機制上等不對等的規範。

面對西方質疑北京在俄烏戰爭中的角色，習近平於聯合聲明中強調，中國不是危機製造者，也非當事方、參與方。他用詞強烈，呼籲不要「利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動新冷戰」。

習近平5日到7日的國是訪問引起國際關注及熱議。除了中國人昨天動員夾道歡迎外，昨天、今天都有不同民間團體抗議習近平到訪。昨天維吾爾示威活動中更多次出現不明人士干擾與肢體衝突。

法籍歐洲議會（European Parliament）議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）就批評，法國政府「以俯首弭耳的方式隆重歡迎一位獨裁者」。週刊雜誌「新觀察家」（Le Nouvel Obs）則以標題指出，「法國盲目：我們將犯下對蒲亭一樣的錯誤」。

習近平時隔5年首次出訪，在法國後將造訪塞爾維亞與匈牙利，兩國都與莫斯科交好，且習近平不久後又即將在中國接見俄國總統普亭（Vladimir Putin），更使兩國關係備受質疑。

馬克宏明天將帶領習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區，進行較不公開、更私人的會談。

法國 習近平 馬克宏

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