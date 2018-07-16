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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

敏欣看球／屢現世界波 詮釋「用生命踢球」精神

吳敏欣
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在冠軍戰難得開大分的情況下，本屆世界盃最終以169球作收，成為史上單屆進球數第2多；若要說到哪球是最漂亮的「世界波」，恐怕每人心中的答案不盡相同，官網已經先行篩選出18顆好球供民眾票選，23日之前都可以投票

梅西(右)對奈及利亞精采進球。 擷圖自FIFA
梅西(右)對奈及利亞精采進球。 擷圖自FIFA

金靴獎得主英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）雖然手握6球居冠，但過半是12碼罰球，沒有入圍最後的美技票選名單內，而梅西（Lionel Messi）和C羅（Cristiano Ronaldo）雖然提早在16強出局，但各有1球中選，俄羅斯大將切里謝夫（Denis Cheryshev）則是唯一有2球上榜的球員。

梅西雖只踢進1球，但他用非慣用的右腳踢出弧線，順利在榜上留名；C羅則是憑著對西班牙的自由球直接射門，成為小組賽最大亮點之一。

說到自由球破網，就不能不提德國克魯斯（Toni Kroos）對瑞典的絕殺球，在角度不佳情況下，硬是將球塞進側網，成了許多球迷心中的首選。

不過相較起來，運動戰進球還是更熱血沸騰，其中法國後衛帕瓦德（Benjamin Pavard）對阿根廷的凌空打門的確驚艷，從後方趕上的他， 在禁區外第一時間揀漏補射，令人留下深刻印象。

個人私心偏好的是沒有入榜的孫興慜，對抗德國90分鐘後，仍抱著精疲力盡的身軀狂奔大半場，趕在球出界前追趕到位，並單刀踢進空門，敲響德國喪鐘。這種進球方式在技術上或許難度不高，卻最能詮釋世界盃賽場上「用生命踢球」的精神。

世足梅西C羅克魯斯

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吳敏欣

聯合報記者，用棒球認識美國，用足球認識歐洲和全世界，曾隻身衝到英國看比賽朝聖。世界盃是「外行看熱鬧，內行看門道」，這裡剛好置中，跟大家分享專業迷妹的一點心得。

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