能克服分歧？王毅稱中美關係止跌 布林肯強調外交「面對面」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日會晤大陸外長王毅，兩人在北京釣魚台國賓館舉行超過5個半小時的會議。這是布林肯一年內二度訪華之旅的最後一天；下午4時左右，大陸官媒新華社證實大陸國家主席習近平會見了布林肯。

稍早，據路透社消息，王毅與布林肯見面稱美國持續在經貿與科技上打壓大陸，而這並不是公平競爭，而是遏制大陸。他還要求美國停止「炒作產能過剩」的論調，且應解除對大陸企業的制裁、不應再藉美國《貿易法》301條對大陸施加新關稅。

兩人正式會談之前的致詞，皆提及樂見中美合作，也都強調有必要面對雙方不斷加大的分歧。據大陸官媒新華社公布的發言內容，王毅稱中美關係一方面「總體止跌企穩」，但另一方面「負面因素仍在上升積聚」。

王毅說：「面臨各種干擾破壞，大陸的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。」他提到大陸希望對人民與世界「負責」，推動穩定的中美關係；不過，在涉及主權、安全和發展等「核心利益」方面，他仍然態度強硬，要求美國不要「踩紅線」。

路透社指出，上述涉及主權的「核心利益」，顯然包含台灣與南海議題。法新社則分析，儘管王毅傳達出強硬立場，但美國官員和專家認為，習近平心目中的首要之務仍然是解決大陸國內經濟的困境；至少在短期內，習近平會希望避免跟西方爆發衝突。

在王毅的開場致詞後，布林肯重申重視美中的溝通與對話。根據美國國務院釋出的新聞稿，布林肯強調「面對面外交」的重要性，要「確保雙方盡可能明白彼此的分歧所在，至少要避免誤解，避免誤判」，而這不僅是對美中兩國人民、更是對全球人民該負的責任。

布林肯告訴王毅：「我期待這些討論能夠非常清楚、非常直接地表明我們有分歧的領域，並傳達出美國的立場。我毫不懷疑，你身為大陸的代表，也會這麼做。」

兩人會後，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯已向中方提出美國對大陸援助俄國軍工產業的憂慮，並討論到維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及大陸在南海的行為等議題。

中美之間能克服分歧嗎？

布林肯此行訪華，偕同出訪的國務院官員包含負責毒品執法的羅賓遜（Todd Robinson）、主管網路與數據政策的菲克（Nathaniel Fick）等人。事實上，在去年11月的舊金山「拜習會」上，兩國便同意在禁毒、人工智慧風險與安全管理等領域展開合作，並恢復軍方之間的對話。

今年4月，拜登與習近平再度通話，談及台海局勢、TikTok對美國構成的國安疑慮等議題。這些議題被外界視為中美之間較難超越的歧見。美國官員曾透露，布林肯希望能促使大陸在台灣新總統5月宣誓就職之前，能夠保持冷靜。

週四（25日），拜登才剛簽署法案，使TikTok與大陸母公司字節跳動的「分家令」，以及美國對台灣等印太地區盟友的新援助項目正式入法。大陸曾多次對美國援台表示強烈不滿；而針對TikTok可能在美國遭全面封殺，大陸批評美方以國安為由，「任意打壓別國優秀企業」。

布林肯會晤王毅前夕，美國財長葉倫（Janet Yellen）接受路透社訪問，也再一次質疑大陸在新能源領域的「產能過剩」可能衝擊全球市場、傷害各國產業與勞工。被問及美方是否考慮對大陸實施新的關稅或採取其他行動，耶倫說，「不會排除任何選項」。

大陸官媒新華社26日則發表文章反駁「產能過剩」論。《環球時報》報導則主張，中美之間「分歧出現並擴大的主要責任在於美方」；該報導更引述學者說法稱，「美國有責任理解大陸的崛起，改變與大陸互動的方式」。

（綜合報導）

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