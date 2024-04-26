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籃球／苦讀英文要敢講 HBL松山林現惟為旅美做準備

中央社／ 新北26日電
林現惟(右)。（高中體總提供）
林現惟(右)。（高中體總提供）

松山高中後衛林現惟畢業後即將赴美挑戰，延續自己的籃球路。他表示，最近苦讀英文，期許自己要敢講，到時候則先以適應生活為主。

爸爸獨平豐曾是屏東高中的籃球隊員，林現惟從小耳濡目染下，也逐漸愛上這項運動，並在小學四年級開始接受籃球正規訓練，國中畢業後則頂著「最強國中生」封號，加入高中籃球聯賽（HBL）名校松山高中，隨著多次赴美移地訓練拓展視野，林現惟的「美」夢也跟著萌芽。

如今確定前往加州州立大學多明格斯山分校（California State University, Dominguez Hills）就讀，林現惟接受媒體聯訪時表示，最近都在認真讀英文，自評聽沒有問題，但口說遇到比較大的困難，「我覺得敢不敢講是很大問題，我是外國人，去那邊敢講會好一點」。

林現惟說，大一可能不會在球隊的登錄名單內，不過仍會隨隊練習，因此先以適應生活為主。

松山教練葉韋喬則認為，第1年不打對林現惟來說是好事，「因為他有點擔心跳脫舒適圈，所以可以利用緩衝期適應語言、環境」。

林現惟特別請益旅美台灣新星黃宙騏，林現惟分享，「他有提到種族歧視，去那邊會孤單，很想念家人，要做好準備，語言到那邊都能學。」

2024國泰NBA國際高中邀請賽今天下午登場，邀請前美國職籃NBA球星「法國小跑車」派克（TonyParker）及入選75大球星的威金斯（DominiqueWilkins）來台，林現惟指出，帕克打球很扎實，在聖安東尼奧馬刺打法也很團隊，值得自己學習。

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