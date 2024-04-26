籃球／苦讀英文要敢講 HBL松山林現惟為旅美做準備
松山高中後衛林現惟畢業後即將赴美挑戰，延續自己的籃球路。他表示，最近苦讀英文，期許自己要敢講，到時候則先以適應生活為主。
爸爸獨平豐曾是屏東高中的籃球隊員，林現惟從小耳濡目染下，也逐漸愛上這項運動，並在小學四年級開始接受籃球正規訓練，國中畢業後則頂著「最強國中生」封號，加入高中籃球聯賽（HBL）名校松山高中，隨著多次赴美移地訓練拓展視野，林現惟的「美」夢也跟著萌芽。
如今確定前往加州州立大學多明格斯山分校（California State University, Dominguez Hills）就讀，林現惟接受媒體聯訪時表示，最近都在認真讀英文，自評聽沒有問題，但口說遇到比較大的困難，「我覺得敢不敢講是很大問題，我是外國人，去那邊敢講會好一點」。
林現惟說，大一可能不會在球隊的登錄名單內，不過仍會隨隊練習，因此先以適應生活為主。
松山教練葉韋喬則認為，第1年不打對林現惟來說是好事，「因為他有點擔心跳脫舒適圈，所以可以利用緩衝期適應語言、環境」。
林現惟特別請益旅美台灣新星黃宙騏，林現惟分享，「他有提到種族歧視，去那邊會孤單，很想念家人，要做好準備，語言到那邊都能學。」
2024國泰NBA國際高中邀請賽今天下午登場，邀請前美國職籃NBA球星「法國小跑車」派克（TonyParker）及入選75大球星的威金斯（DominiqueWilkins）來台，林現惟指出，帕克打球很扎實，在聖安東尼奧馬刺打法也很團隊，值得自己學習。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言