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創意目標價看1,360元 股價攻漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
創意（3443）股價開高走高。台股示意圖。圖／ingimage
創意（3443）股價開高走高。台股示意圖。圖／ingimage

創意（3443）26日股價受惠法人高喊目標價上看1,360元的利多激勵，股價開高走高、盤中即強鎖漲停價1,320元，成為市場投資人矚目與熱議的焦點。

創意今年第1季營收為56.9億元，季減9.9%、年減12.8%，每股稅後純益（EPS）為4.94元，符合市場預期及公司展望。

法人指出，創意受惠美系的5奈米鰭式場效電晶體（5nm FinFET, N5）技術人工智慧（AI）特殊應用積體電路（ASIC）專案，已經於今年第1季開始貢獻營收，占量產比重約2%。

展望第2季表現，其中最特別的是，法人預期創意營運將淡季不淡，估計創意營收將季增10-20%，最主要的營收來源，包括委託設計（NRE）營收預估將季增雙位數百分比，且晶圓產品（Turnkey）營收預估將季增個位數百分比，委託設計營收季增幅度將比晶圓產品強勁。

創意今年Turnkey營收貢獻主要來自N5 AI ASIC專案、現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）專案，還有既有的專案貢獻，包括快閃儲存處理器（SSD控制器）、網路交換器（networking switch）、基板管理控制器（BMC）、無人機等。

事實上，激勵創意股價強勢表態的利多，除了法人高喊的目標價、第2季營運淡季不淡外，更重要的是，法人認為創意在首季財報公布後所更新的年度展望，較預期略為正向，毛利率與營益率表現也都優於預期。

法人最新釋出的創意個股報告中，給予「持有」評級，目標價上看1,360元。

營收

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