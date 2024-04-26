瑪利亞快樂襪攜手春水堂及茶湯會 聯名推「珍奶襪」

珍珠奶茶近年風靡國際，儼然成為另類的台灣之光，4月30日為「世界國際珍奶日」，瑪利亞快樂襪攜手春水堂及茶湯會，26日宣布聯名推出「珍奶襪」。瑪利亞青年將珍珠奶茶手搖飲畫成一幅幅可愛繽紛的圖畫，透過解構再設計織造成一雙雙超吸睛的珍奶襪。

其中，患有聽障以及第一、二類重度障礙的立筠，也透過珍珠奶茶畫作，表達對媽媽的愛意，在母親節前夕將自己的畫作送給媽媽。

瑪利亞快樂襪與春水堂、茶湯會，今天選在世界珍奶日前夕，舉辦「珍奶襪創作發表會暨身心障礙者夢幻飲品畫展」，希望透過畫展搭起身心障礙者與社會大眾之間的橋樑。台中市勞工局副局長羅群穆到場出席開展儀式，給予嘉勉與祝福。

這項畫展，以「夢幻飲品嘉年華」為主題，共展出13位身心障礙者的畫作，羅群穆與瑪利亞基金會執行長陳怡君一起，陪伴瑪利亞青年畫家為參觀來賓導覽作品。

4月30日世界珍奶日也剛好在5月母親節前夕，瑪利亞青年立筠的媽媽特地出席畫展，看到患有聽障沒有語言能力、並有重度智能障礙的女兒，竟然有藝術創作天份，還開畫展，感動落淚。

即日起到瑪利亞快樂襪門市或官網，即可以公益價299元購買最有愛的珍奶襪，內含2款瑪利亞青年創作的珍珠奶茶襪、創作卡、春水堂或茶湯會飲品折價券(隨機贈送)、快樂襪折價券50元，一次購買2盒520元還享免運寄到家，歡迎民眾上網搜尋「瑪利亞快樂襪」一起穿好襪做好事。

陳怡君表示，瑪利亞快樂襪工作成員為瑪利亞畫畫班學員，他們都是智能障礙者，平常透過社工、教保員和畫畫老師們，如家人般悉心地照顧及陪伴他們參與作畫，透過畫筆跨越障礙畫出充滿想像力、多彩繽紛的畫作。

Merry young快樂襪是由瑪利亞基金會成立的社會企業品牌，過去3年，銷售超過26萬雙快樂襪，52萬個寶特瓶回收再利用，今年與春水堂、茶湯會首次聯名合作，一起推出珍奶襪，材質環保，每雙襪子都是由回收再利用2支寶特瓶製成的保特紗織造完成，符合ESG，也獲歐盟環保無毒認證，3年來企業ESG採購已達10萬雙。

羅群穆表示，這是一間集結社會大眾愛心成立的襪子店，可以幫助更多心智障礙青年學習一技之長，並透過社會企業的運作彌補募款的嚴重不足。

瑪利亞基金會30年來從協助心智障礙兒童的早療教育開始，並藉由非營利組織朝邁向社會企業目標發展，建立自有品牌與銷售產品，提倡「穿好襪．做好事」能照亮自己也照亮別人的公益理念，運用社會企業的力量，陪伴這些瑪利亞青年透過創作為自己發聲，同時也為他們創造更多工作機會，近年來許多企業也都大量訂購快樂。

春水興業集團財務長劉彥伶表示，看到品牌有機會透過這次合作，將帶給他們喜悅的珍奶轉換成作品，覺得很開心。

劉彥伶認為，雖然他們學習速度較慢，但面對困難時仍努力堅持，用自己的速度向前。這正如春水堂秉持的「慢慢來比較快」的精神，走好每一步，只想提供穩定的品質與服務。

春水堂及茶湯會也搶先公益認購近4,000雙快樂襪，5月1日起在全台門市以公益價販售，希望以實際行動支持瑪利亞青年的用心與作品，也分享珍珠奶茶帶給大家的快樂與幸福。

珍奶襪即日起在瑪利亞快樂襪官網、門市及春水堂、茶湯會門市都買的到，瑪利亞快樂襪是心智障礙者的藝術創作，除了創造弱勢工作機會，銷售盈餘100%回饋弱勢服務，同時也彌補基金會每年須自籌35%至45%的募款經費。 瑪利亞快樂襪攜手春水堂及茶湯會聯名推珍奶襪，26日舉辦創作發表。記者宋健生/攝影 春水堂及茶湯會認購近4,000雙快樂襪，5月1日起在全台門市以公益價販售。記者宋健生/攝影

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