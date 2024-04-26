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習近平見布林肯 中方不結盟美方也不要搞小圈子

中央社／ 北京26日電
美國國務卿布林肯（左）4月24日至26日訪問上海與北京，26日與大陸國家主席習近平（右）會面。新華社
美國國務卿布林肯（左）4月24日至26日訪問上海與北京，26日與大陸國家主席習近平（右）會面。新華社

中國國家主席習近平今天在人民大會堂會見美國國務卿布林肯。習近平表示，中方願意合作，也不怕競爭，中方堅持不結盟，美方也不要搞「小圈子」，雙方都可以有自己的朋友和夥伴。

根據中國外交部網站的消息，布林肯（AntonyBlinken）表示，美方不尋求新冷戰，無意與中國發生衝突，美方堅持一個中國政策，希望與中方保持溝通，避免誤判，負責任地管控分歧。

習近平指出，今年是中美建交45年，當中給了不少啟示。兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。

他說，「我提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條大原則，既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引」。

習近平又稱，3週前他與美國總統拜登（JoeBiden）通話，談了對今年穩定發展中美關係的考慮，提出了雙方應該以和為貴、以穩為重、以信為本。

他說，當今世界正處於百年未有之大變局，怎麼應對這個變局，這是個時代之問、世界之問。他給的答案就是推動構建人類命運共同體。

習近平說，人類社會休戚相關、福禍相依，各國你中有我、我中有你，大家應該為實現共贏、多贏凝聚最大共識。這是中國看待世界和中美關係的基本出發點。

他稱，「我始終認為，大國要有大國的樣子，要有大國的胸懷和擔當」。中美兩國應該為此作出表率，為世界和平承擔責任，為各國發展創造機會，為全球提供公共產品，為世界團結發揮積極作用。

習近平表示，他與拜登在舊金山的會晤，提出了共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流5根支柱。這是中美關係這座大廈應該有的四梁八柱。「大的原則定了，其他問題就好辦了」。

他強調，中方願意合作，但合作應該是雙向的。「我們不怕競爭，但競爭應該是共同進步，而不是零和博弈」。中方堅持不結盟，美方也不要搞「小圈子」。雙方都可以有自己的朋友和夥伴，不要針對對方，不要反對對方，不要損害對方。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望美方也能積極正面看待中國的發展。

習近平強調，中美關係企穩的勢頭來之不易。希望雙方團隊繼續努力，積極落實雙方達成的「舊金山願景」，使中美關係真正穩下來、好起來、向前走。

根據中方訊息，布林肯表示，當今世界面臨很多複雜挑戰，都需要美中兩國合作應對。訪中期間，他接觸到的美國各界在中人士也都希望看到美中關係改善。

布林肯表示，美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求遏制中國發展，不尋求通過同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突。美方堅持一個中國政策，希望與中方保持溝通，認真落實兩國元首達成的舊金山共識，尋求更多合作，避免誤解誤判，負責任地管控分歧，推動美中關係實現穩定發展。

布林肯 習近平 舊金山

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