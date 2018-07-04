敏欣看球／8強入坐 歐洲連17屆冠軍戰占有席位

英格蘭進軍8強。 美聯社 本屆世足 8強全數到位，歐洲隊伍除了再次洗榜外，拜籤表之賜，也確保他們今年冠軍戰絕不會缺席，並且延續1954年以來，連續17屆都有歐洲強權殺進最終決賽的傳統。

英格蘭 今晨在PK大戰力退哥倫比亞，將籤表半區唯一的非歐洲隊伍淘汰出局，並且加入俄羅斯、克羅埃西亞和瑞典的同樂會，不管誰能走到最後，都已經為歐洲預留冠軍戰的參賽權。

世界盃自1930年開辦以來，只有2次冠軍賽沒有歐洲球隊身影，就是1930年由烏拉圭對決阿根廷，以及1950年烏拉圭戰巴西；其餘的每屆最終決賽組合都有歐洲隊伍，連同今年， 等於是在21屆冠軍戰中，歐洲參與19屆。

過去18次有歐洲球隊參與的冠軍賽中，有8次形成歐洲內戰，今年是否再次發生，得看籤表另一邊的烏拉圭和巴西爭不爭氣，最快在8強賽後即可揭曉。

過去也曾出現4強全由歐洲球隊包辦，分別在1934年、1966年、1982年和2006年世足賽上演。

不過有趣的是，過去是歐洲爭冠主力的德國和義大利，今年的命運都很慘，德國在小組賽墊底出局， 義大利連會內賽都無法參與。在8強當中，只有法國2次參與冠軍戰的經驗最為豐富，英格蘭和瑞典各有1次，俄羅斯、克羅埃西亞與比利時若能闖進，都會是新面孔。