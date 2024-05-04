被控介選 陸使館：沒有興趣干涉加拿大內政

加拿大外國干涉委員會（Foreign Interference Commission）3日公布一項官方調查，發現有外國干涉加拿大過去兩屆聯邦選舉的證據，並指中國是對加拿大最持久、最複雜的外國干涉威脅。對此，中國大陸駐加拿大使館回應反駁，稱這是徹頭徹尾的政治謊言。

根據加拿大CBC新聞報導，調查專員霍格（Marie-Josée Hogue）在報告發布會上表示，「外國干涉並未影響總體選舉結果，卻讓民眾對加拿大民主的信心被破壞，這也許是加拿大因外國干涉所受到的最大傷害。」

CBC新聞引述報告內容指出，中國是對加拿大最持久、最複雜的外國干涉威脅，北京不支援加拿大任何特定政黨，而是反對那些不支持北京的政黨，以此推動自身利益。

中國大陸駐加拿大使館3日發布聲明回應，中方一貫奉行不干涉內政的原則，沒有興趣也從未干預加拿大內政，「加方在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上粗暴干涉中國內政，明裡暗裡縱容支持分裂活動，誰才是外國干涉的受害者一目瞭然。」

據路透報導，外國干涉委員會2023年由杜魯道政府（Justin Trudeau）成立，該委員會的任務是調查是否有外國干涉2019年和2021年選舉。杜魯道過去曾表示，中國試圖干涉加拿大選舉，這份中期報告證實杜魯道的說法。委員會將在今年年底發布最終報告。